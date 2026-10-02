Expertos destacan los avances en biomarcadores y ecografía para tratar la artritis reumatoide

Expertos en artritis reumatoide durante el simposio. - SER

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en reumatología han destacado los últimos avances significativos en herramientas de diagnóstico de la artritis reumatoide, con tecnologías como los biomarcadores, la ecografía o la radiología.

Es una de las cuestiones abordadas en el 14 Simposio de Artritis Reumatoide de las Sociedad Española de Reumatología (SER), que reúne entre este jueves y sábado a 350 especialistas en Barcelona, informan los impulsores en un comunicado de este viernes.

MÁS DE 400.000 PERSONAS EN ESPAÑA

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad reumática que causa inflamación en las articulaciones y posibilidad de afectación de distintos órganos si no se aborda adecuadamente.

Afecta al 1% de la población adulta, es decir, a más de 400.000 personas en España y más de 65.000 en Catalunya, y puede incidir en cualquier momento, incluso en edad pediátrica o en pacientes mayores.

PATOLOGÍA DE "ALTO IMPACTO"

La presidenta de la SER, Susana Romero, ha apuntado que el diagnóstico y tratamiento precoz puede impedir el daño estructural que, de presentarse, condicionaría distintos grados de discapacidad, al ser una patología con "alto impacto entre las personas afectadas".

Los avances en detección "favorecen una detección más temprana, junto con un mayor conocimiento en todas las esferas de la enfermedad, clínica y genética", según Romero.

"Todo ello unido al uso de nuevas dianas terapéuticas posibilitan tratamientos más personalizados con el objetivo de alcanzar la remisión de la enfermedad preservando la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes", ha añadido.

Además de los avances y transformación en diagnóstico, durante el congreso se han abordado también innovaciones en el tratamiento y seguimiento, así como la situación de los especialistas en Catalunya --donde hay una potencial falta de "relevo generacional"-- y la perspectiva de género en la enfermedad.