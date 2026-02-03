Expertos demandan incluir el valor social en la evaluación de medicamentos con un esfuerzo interministerial y científico

Archivo - Fármacos. - FAHRONI/ ISTOCK - Archivo

Sanitarios, expertos en salud pública y representantes de pacientes han demandado este martes incorporar el valor social a la evaluación de medicamentos, un aspecto que en la actualidad no se tiene en cuenta por la falta de datos al respecto en ensayos clínicos y la nula presencia de ministerios como el de Trabajo o Derechos Sociales en la toma de decisiones.

Así lo ha explicado el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y vocal de comunicación de la Asociación de Economía de la Salud (AES), Jaime Espín, durante la presentación del informe 'Revalore', una reflexión estratégica sobre el valor social en la evaluación de medicamentos, que ha acogido el Congreso de los Diputados.

Según ha comentado, los ensayos clínicos actuales no valoran cómo reduce un medicamento las bajas laborales o la carga del cuidador, por ejemplo. A su vez, ha indicado que la representación del Ministerio de Trabajo o de Derechos Sociales en la Comisión Interministerial de Precios (CIMP) en casos pertinentes daría una perspectiva más amplia sobre el impacto de un medicamento, más allá del que tiene en el gasto sanitario.

El informe, impulsado por Roche con la colaboración de BioInnova Consulting y Theorema4H, pone en evidencia la importancia de incorporar el valor social para que la evaluación de tecnologías sanitarias refleje la contribución del medicamento al bienestar colectivo y, con este objetivo, recoge una serie de recomendaciones que buscan impulsar la implementación de dicho impacto social en el futuro Real Decreto Ley de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Varios miembros del comité que ha elaborado este documento han coincidido durante la jornada en que el valor social no se tiene en cuenta en la actualidad en la evaluación de tecnologías sanitarias porque "lo fácil" es evaluar aspectos objetivos, medibles, como los impactos clínicos y presupuestarios.

"Se evalúa si funciona y cuánto cuesta porque eso es relativamente fácil y podemos medir, comparar, estandarizar, pero toda esta nueva mirada más amplia sobre el valor social conlleva resistencia a la hora de incorporarla por miedo a introducir subjetividad", ha advertido la vicepresidenta del Comité de Ética de España, Isolina Riaño, especialista de la Unidad de Endocrinología, Diabetes Infantil y Área de Gestión Clínica del Hospital Universitario Central de Asturias.

El presidente del Foro Español de Pacientes (FEP), Andoni Lorenzo, ha detallado algunos parámetros que, a su juicio, debería incluir la evaluación del valor social de un medicamento, como la autonomía y la dignidad del paciente, la capacidad funcional, la independencia en la vida cotidiana, el impacto en cuidadores y familia o en productividad laboral.

Sin embargo, ha señalado que no solo se trata de incorporar estos aspectos, sino también del peso que van a tener en la evaluación con respecto al resto de factores y al órgano del que van a depender las decisiones. "Si incorporamos aspectos sociales en la evaluación, pero de nuevo es la Administración sanitaria la que tiene que tomar la decisión, podemos volver a caer en el error de que al final lo que más va a incidir en la aprobación de medicamentos sea la parte económica", ha afirmado.

Los ponentes han destacado que todas las propuestas deben ponerse en práctica en la evaluación de tecnologías. "El gran miedo que tenemos es que esto se quede en algo puramente declarativo, de intenciones, y que no se aterrice de una manera práctica en el cómo, que esto realmente se traslade de una manera objetiva, cuantificable", ha apuntado el director del departamento de oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra, Alfredo García-Layana.

Según ha explicado, utilizar herramientas como el análisis de decisión multicriterio o el retorno social de la inversión (SROI, por sus siglas en inglés) puede añadir complejidad a la evaluación de tecnologías sanitarias, pero ayudará a tener una evaluación "más justa" y "más equitativa" que conduzca a una "sanidad más sostenible" y satisfaga las demandas de la sociedad.

Además, los expertos han destacado la importancia de contar con profesionales sanitarios y pacientes. Como ha indicado el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Javier de Castro, los sanitarios tienen el conocimiento científico y la cercanía con el paciente.

Para terminar, Jaime Espín ha apostado por comenzar midiendo el valor social de medicamentos relacionados con patologías pediátricas, Alzheimer y Parkinson, en las que existe un consenso sobre el impacto más allá del ámbito sanitario.