Expertos defienden tratar la obesidad como enfermedad crónica para frenar el riesgo cardiovascular y la diabetes

Francisco J. Fernández, director general del COFM; Isabel Rosa, directora de Formación y RRII del COFM; Maria Cevey, Regional Market Access Manager & Public Affairs; Pilar Jimeno, directora de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad; - COFM

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos participantes en una jornada organizada por el Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) han reclamado que la obesidad deje de abordarse como un problema relacionado con el peso para situarse en el centro de la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Durante la sesión formativa 'Actualización en el abordaje del paciente cardiometabólico', organizada con la colaboración de Novo Nordisk, los especialistas en Endocrinología del Hospital Universitario Clínico San Carlos participantes defendieron que la obesidad sea tratada como una enfermedad "crónica, compleja y multifactorial", asociada a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, ictus, insuficiencia cardiaca y enfermedad coronaria.

La jornada sirvió para revisar la evidencia científica más reciente sobre la prevalencia de la obesidad y los problemas de salud asociados a ella, ha explicado el COFM en un comunicado. En la actualidad, se estima que 985 millones de personas en el mundo viven con obesidad desde 2020 y esa cifra se prevé que crezca hasta los 1.560 millones en 2030.

"La obesidad constituye una enfermedad crónica y multifactorial que afecta a un número creciente de personas en el mundo. Su impacto va más allá del exceso de peso, implicando alteraciones metabólicas que aumentan significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica", expuso la doctora Patricia Espinosa de los Monteros.

Según la especialista, debido a su complejidad, la obesidad requiere un abordaje "integral y multidisciplinar" que combine cambios en el estilo de vida con estrategias farmacológicas basadas en la evidencia científica. De hecho, la obesidad está asociada a más de doscientas complicaciones de diverso tipo: cardiometabólicas, mecánicas, mentales, etc2.

Por su parte, Inés Jiménez Varas subrayó la estrecha relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular. Según los datos aportados durante la jornada, en España el 50% de las personas con obesidad tiene diabetes tipo 2 y alrededor del 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 sufren enfermedad cardiovascular, que continúa siendo la principal causa de muerte y discapacidad asociada a la diabetes.

La evidencia científica actual apunta, además, a que el exceso de peso desencadena mecanismos que favorecen la inflamación, la resistencia a la insulina, la disfunción endotelial y otros procesos relacionados con el deterioro cardiovascular y metabólico3.

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

En este contexto, ambas especialistas destacaron la importancia de la innovación terapéutica en el abordaje integral de la obesidad en el que, además, es "imprescindible" incorporar los hábitos de vida saludables, actividad física, apoyo psicológico y seguimiento médico continuado.

Durante la clausura, la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Pilar Jimeno, insistió en el carácter "crónico, complejo y recurrente" de la obesidad, que requiere un abordaje "con estrategias multimodales y con cambios en el estilo de vida, no solo desde un punto de vista farmacológico". Asimismo, destacó el papel de las farmacias, que "son muy importantes para estas estrategias".

En la sesión también estuvieron presentes Isabel Rosa, directora de Formación y Relaciones Institucionales del COFM, y María Cevey, gerente de Market Access & Public Affairs de Novo Nordisk.

Este encuentro se enmarca en las actividades de formación continuada impulsadas por el COFM con la colaboración de Novo Nordisk para actualizar conocimientos sobre patologías de alta prevalencia y creciente impacto sanitario, como la obesidad y la diabetes tipo 2, y reforzar el papel de los profesionales sanitarios en la atención y seguimiento de estos pacientes.

"Esta colaboración es fundamental para fortalecer la capacitación de los profesionales sanitarios en el manejo de patologías complejas como la obesidad. Desde la firma de nuestro acuerdo marco en 2020 nos enorgullece haber contribuido a la formación de alrededor de mil farmacéuticos. Iniciativas como esta evidencian nuestro compromiso no solo con la innovación, sino con garantizar que los profesionales cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para optimizar la atención al paciente", ha subrayado Sivia Mejide, directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Novo Nordisk.