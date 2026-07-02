Expertos defienden la prevención como la herramienta "más eficaz" frente a la resistencia a los antibióticos

Imagen del curso de verano. - MSD

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruno González Zorn, ha afirmado que la prevención es la herramienta "más eficaz" para reducir la necesidad de recurrir a los antibióticos y frenar la resistencia a estos medicamentos.

"La vacunación disminuye la incidencia de infecciones bacterianas y virales, evitando tratamientos innecesarios y reduciendo la presión selectiva que favorece la aparición de resistencias. Junto con la vacunación, son fundamentales las medidas de bioseguridad, higiene, control de infecciones y acceso al agua y saneamiento", ha señalado el experto durante el curso de verano 'Resistencia a antibióticos y One Health', que ha abordado la vigilancia, la innovación terapéutica, la vacunación y la colaboración público-privada de este reto.

En el encuentro se ha destacado que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) se ha convertido en uno de los principales desafíos para la salud pública mundial, algo que requiere una respuesta coordinada que integre la salud humana, animal y ambiental y que, además, integre la prevención.

Así, se ha recordado que la OMS considera la resistencia antimicrobiana una de las principales amenazas sanitarias globales, impulsada en gran medida por el uso inadecuado y excesivo de antimicrobianos.

"Los microorganismos resistentes y sus genes circulan entre personas, animales, alimentos y ecosistemas, por lo que ninguna intervención aislada será suficiente. Es imprescindible reforzar la vigilancia integrada, reducir el uso innecesario de antibióticos y mejorar las medidas de prevención. La colaboración entre sectores es hoy una necesidad científica y sanitaria, no una opción", ha apuntado González Zorn, director de la Unidad de Resistencias Antimicrobianas de la Universidad Complutense.

Por ello, González Zorn ha afirmado que "invertir en prevención es una de las estrategias con mayor impacto y coste-efectividad frente a las RAM".

En la misma línea se ha mostrado el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Rafael Cantón, quien también ha defendido que la vacunación debe ocupar un papel estratégico en la lucha contra las resistencias. "Hasta ahora hemos focalizado numerosos esfuerzos en el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Sin abandonar este objetivo, debemos centrar también nuestras actuaciones en vacunas con actividad frente a bacterias multirresistentes", ha explicado.

ENFOQUE 'ONE HEALTH'

El programa del curso ha abordado esta problemática desde una perspectiva integral, con sesiones dedicadas a la visión 'One Health', la innovación, la cooperación público-privada, la vacunación, la vigilancia epidemiológica, los programas de optimización del uso de antimicrobianos (PROA), la estrategia nacional PRAN y la dimensión medioambiental de las resistencias.

"El enfoque 'One Health' permite dimensionar adecuadamente el problema de la resistencia y abordar de una manera pluridisciplinar las acciones encaminadas a reducir las resistencias a los antimicrobianos", ha apuntado Cantón.

El encuentro, que se ha celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial del 1 al 3 de julio, ha sido organizado por la propia UCM, la Fundación Complutense y Caixabank, y ha contado con la colaboración del PRAN (Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos) y el patrocinio de la compañía biofarmacéutica MSD.

"En MSD somos conscientes de que las resistencias antimicrobianas exigen una respuesta colectiva y multidisciplinar basada en la ciencia, la prevención y la colaboración. Por ello, debemos seguir impulsando la prevención, favoreciendo el uso responsable de los antibióticos y apoyando iniciativas como ésta, basada en un enfoque 'One Health', que permitan avanzar hacia un modelo de salud más preparado frente a los grandes desafíos presentes y futuros. La formación, la innovación y la cooperación son y serán, sin duda, elementos clave para preservar la eficacia de los antibióticos y garantizar la salud futura", ha finalizado Cristina Nadal, directora ejecutiva de Government Affairs en España.