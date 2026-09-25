Expertos consideran que el Sistema Nacional de Salud es demasiado lento incorporando la innovación

Imagen del acto. - MANU VEGA/CÍRCULO DE SANIDAD

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Ventas de Tucuvi, compañía especializada en inteligencia artificial aplicada al sector sanitario, Carlos Pérez, ha señalado que el sistema sanitario español no está preparado para incorporar la innovación al ritmo necesario.

"No tiene sentido implementar proyectos piloto de soluciones ya muy probadas. Esto retrasa tanto la implantación de las soluciones innovadoras que los pacientes tardan mucho en percibir los cambios y los beneficios de la innovación", ha señalado durante su intervención en el III Internacional Summit, organizado por el Círculo de Sanidad.

Por su parte, el responsable sénior de cuentas del área de Salud de Amazon Web Services, Francisco Javier Ramírez ha señalado que "la regulación en Europa da un marco de seguridad, pero retrasa tres años el lanzamiento al mercado de un producto". "La regulación es tan estricta que nos hace perder oportunidades", ha añadido Ramírez.

En este punto, ha coincidido el consejero de Sanidad de Cantabria, César Pascual, quien ha destacado que Europa contribuye a empeorar esta situación. "Europa regula mucho e innova poco. Es muy lenta en sus procesos de innovación y el resultado es que tiene una dependencia tecnológica que trata de disfrazar de prudencia administrativa".

El III International Summit ha sido clausurado por Luis Noval, miembro de la ejecutiva del Círculo de la Sanidad, para quien el encuentro ha sido "un éxito tanto en su capacidad de convocatoria como las propuestas que hemos podido escuchar".