Archivo - Expertos en columna vertebral proponen un modelo de atención "urgente" a la lesión medular similar al de trasplantes - ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un conjunto de expertos en columna vertebral reunidos en Sevilla con motivo del 40º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER) ha propuesto "un modelo nacional de atención urgente a la lesión medular similar al de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)".

En concreto, estos especialistas han demandado esta estrategia de cara a la lesión medular traumática, para que esta se asemeje a la de "donación y el trasplante de órganos". Para ello, esta debe estar basada "en una red de hospitales de referencia, equipos multidisciplinares especializados y circuitos de derivación rápida que garanticen la atención experta desde las primeras horas tras la lesión", han explicado.

"El tiempo es un factor determinante en el pronóstico de estos pacientes", han asegurado, al tiempo que han declarado que "una actuación precoz, coordinada y realizada por profesionales específicamente entrenados puede reducir complicaciones, optimizar las posibilidades de recuperación neurológica y mejorar significativamente la calidad de vida futura de las personas afectadas".

En este contexto, han reclamado este modelo organizativo "que permita identificar de forma inmediata los casos de lesión medular y trasladarlos a centros con capacidad para ofrecer una atención integral y altamente especializada". Todo porque esta "constituye uno de los traumatismos más graves desde el punto de vista funcional, sanitario y social", han señalado.

SECUELAS FÍSICAS Y EMOCIONALES, ENTRE OTRAS

"Además de las secuelas físicas, genera un importante impacto emocional, familiar y económico, lo que convierte la optimización de la asistencia inicial en una prioridad para los profesionales implicados en su tratamiento", han insistido los participantes en esta cita, quienes han añadido que "los datos más recientes disponibles muestran, además, un importante cambio en el perfil epidemiológico de las personas con lesión medular".

Al respecto, la GEER ha indicado que el miembro del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Andrés Barriga, ha liderado un estudio "que ha analizado la evolución de la lesión medular traumática en España durante una década". Este "confirma que los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de lesión medular entre los menores de 60 años, mientras que las caídas son ya el mecanismo de lesión predominante en la población de mayor edad", ha apuntado.

"Entre los mayores de 60 años, el 71,5 por ciento de las lesiones se producen tras una caída y casi la mitad tienen su origen en caídas a nivel del suelo", ha abundado, para añadir que, "en términos globales, los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de lesión medular traumática en España, al estar presentes en el 38,5 por ciento de los casos analizados, seguidos por las caídas a nivel del suelo (20,6%) y las caídas desde altura (19,1%)".

Ahondando en los datos ofrecidos por este trabajo, ha expuesto que "la edad media de los pacientes se sitúa ya en 46,9 años, 10 más que en las series históricas analizadas hace varias décadas, reflejando el impacto del envejecimiento demográfico sobre esta patología". Los especialistas han advertido de que "este cambio obliga a adaptar tanto las estrategias preventivas como la organización asistencial a una realidad cada vez más compleja".

A tenor de lo señalado, los expertos han asegurado que "estos cambios epidemiológicos refuerzan aún más la necesidad de disponer de una red asistencial altamente especializada que garantice una atención rápida y homogénea en todo el territorio nacional". "La creación de centros de referencia conectados mediante protocolos de derivación inmediata permitiría optimizar los resultados clínicos y mejorar el pronóstico funcional de los pacientes desde el mismo momento en que se produce la lesión", han ejemplificado.

Junto a ello, es necesario "desarrollar programas específicos para reducir las caídas en las personas mayores, promoviendo el ejercicio físico, la mejora de la seguridad en el hogar y la revisión periódica de tratamientos farmacológicos que puedan favorecer mareos o pérdidas de equilibrio", han aseverado. También es oportuno "mantener y reforzar las campañas de concienciación sobre seguridad vial dirigidas a la población más joven", han explicado.