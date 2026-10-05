Archivo - Expertos apuestan por la humanización en investigación clínica, detrás de la que están profesionales y pacientes - JAVI SANZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Apoyo a la Investigación Clínica del Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) de Barcelona, Joana Claverol, y el responsable de Investigación Clínica de la compañía farmacéutica Novartis, Javier Malpesa, han destacado la importancia de la humanización en investigación clínica, detrás de la que están profesionales y pacientes.

"Humanizar la investigación clínica significa recordar que detrás de cada ensayo, de cada dato y de cada innovación hay una persona, una familia y una historia", ha indicado la primera, que ha añadido que "la excelencia científica y la mirada humana no son caminos separados". "Necesitamos ambas para que la investigación responda realmente a las necesidades de los pacientes", ha declarado.

Por su parte, Malpesa ha puesto de relieve el compromiso de Novartis "con las personas que impulsan el desarrollo científico". "Detrás de cada ensayo clínico hay mucho más que un protocolo, hay profesionales dedicados y pacientes que confían en nosotros", ha sostenido, tras lo que ha declarado que en el laboratorio al que representa se encuentran "convencidos de que el futuro de la ciencia pasa por cuidar a quienes la hacen posible".

EMPATÍA Y COMUNICACIÓN

"Apostar por el desarrollo de habilidades transversales, la empatía y la comunicación activa nos permite tejer redes de trabajo mucho más sólidas e integradoras, asegurando que la innovación no pierda nunca su rostro humano", ha apuntado durante la 'I Jornada para profesionales en el ámbito de la investigación clínica: Humanizando la investigación clínica. Historias y aprendizajes desde la mirada de las personas', encuentro impulsado conjuntamente por la farmacéutica y el IRSJD.

El encuentro ha sido aprovechado por sus participantes para situar las necesidades reales de los pacientes y sus cuidadores en el centro de la conversación, recordando que escuchar su voz en primera persona es el verdadero propósito que une a todo el ecosistema de la salud. Por ello, se ha profundizado en el papel indispensable de las habilidades interpersonales en el ámbito sanitario, destacando que comunicar de forma adecuada también es una forma de cuidar.

Así, se han compartido algunas herramientas ligadas a la empatía y la colaboración para afrontar entornos de alta complejidad. Para ello, se ha contado con la presencia de diferentes especialistas, además de Claverol y Malpesa, con lo que se ha reafirmado el compromiso para impulsar un ecosistema de investigación clínica más resiliente, empático y orientado a generar un impacto real y positivo en los pacientes.