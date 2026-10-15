Expertos alertan del riesgo de reaparición de patologías por bulos 'antivacunas' y apelan a combatirlos con información

1125638.1.260.149.20261015134806 Victoria Nartallo, Víctor del Campo, Jaime Pérez y África González, en el XIII Congreso de la Asociación Española de Vacunología, en Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los expertos reunidos en el XIII Congreso de la Asociación Nacional de Vacunología, que se celebra en Vigo, han alertado del riesgo de reaparición de patologías consideradas ya controladas o desaparecidas, debido a la proliferación de bulos y de los mensajes del movimiento antivacunas, y han apelado a la información como mejor manera de combatirlos.

Así lo ha trasladado la catedrática de Inmunología de la UVigo y presidenta del Comité Científico del Congreso, África González, en declaraciones a los medios, y ha señalado que uno de los retos a los que se enfrenta la Vacunología es, precisamente, la lucha contra esos bulos. "La mejor manera es la información. Quitar todas las posibles dudas que puedan tener las personas", ha señalado, antes de recordar que, no obstante, "España es uno de los países donde el movimiento antivacunas tiene menos fuerza".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en la reaparición de enfermedades como el sarampión en determinados países, "patologías que prácticamente ya casi estaban olvidadas" y que "están volviendo con mucha fuerza".

África González ha recordado la importancia de vacunarse contra el sarampión, y de hacerlo de forma correcta (dos dosis) para lograr una cobertura alta en la inmunización, ya que es una enfermedad "muy infectocontagiosa" y puede producir otras patologías graves, secuelas como encefalopatías severas "e incluso la muerte", como se ha visto en Estados Unidos u otros países con menor índice de cobertura que España.

Esta experta también ha indicado que, en el actual escenario, además de conseguir que se extiendan las vacunas ya existentes, hay que pensar "en patologías emergentes y reemergentes". En ese sentido, se ha referido a la necesidad de que los viajeros y personas que entran a España también estén protegidos frente a enfermedades como la Hepatitis A.

Cuestionada acerca de alguna vacuna sobre la que se esté trabajando y en la que se hayan depositado esperanzas, África González se ha referido a la vacuna de la tuberculosis desarrollada, desde Galicia, por el Grupo Zendal. "Llevamos mucho tiempo con una vacuna que es la BCG, que no protege del todo frente a la tuberculosis pulmonar y el doctor Carlos Martín en Zaragoza está desarrollando una vacuna nueva para la tuberculosis. Y el grupo Zendal, aquí en Galicia, en Porriño, están trabajando y ya está en fase 3 esa vacuna (...) es una de las que tenemos más esperanzas de que pueda entrar muy pronto en el calendario".

La inmunóloga ha recalcado la importancia de elevar las tasas de vacunación para controlar el sarampión, la gripe o el COVID y ha advertido de que, si esas tasas se reducen, "podría volver cualquier enfermedad".

BENEFICIOS INDIRECTOS DE LAS VACUNAS

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Jaime Pérez, también ha incidido en el papel de los profesionales y de los medios de comunicación para acabar con esos bulos, y ha recordado que las vacunas son "algo transversal, que afecta a la salud de todas las personas".

Además, se ha referido a los beneficios indirectos de las vacunas, de las que ha señalado que funcionan como el enamoramiento. "De las vacunas, nos enamoramos de un ensayo clínico, de los resultados a corto plazo en un tiempo frente a una determinada enfermedad y cuando luego con el tiempo vamos profundizando en el conocimiento, todo lo que vamos valorando y evaluando es positivo", ha explicado.

En ese sentido, ha recordado que la vacuna de la gripe disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular; que la vacuna del papiloma humano mejora la salud prenatal, reduciendo el número de abortos y de partos prematuros; o que la vacuna del Herpes Zóster reduce el riesgo de padecer demencia.

"PRIORIDAD" EN GALICIA

Mientras, la copresidenta del XIII Congreso de la Asociación Española de Vacunología, Victoria Nartallo, ha puesto en valor el hecho de que este encuentro se realice en Galicia, donde "las vacunas son una prioridad" y donde hay una "apuesta fuerte" por las vacunas.

"En este momento tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos y además también es una comunidad histórica en cuanto a la vacunación, porque ya la enfermera Isabel Zendal, a la que vamos a dedicar una mesa en el Congreso, participó en la gesta de la expedición Balmis, que marcó un hito", ha remarcado.

El doctor Víctor del Campo, también copresidente del evento, ha señalado que más de 500 profesionales participan en este foro, con ponentes nacionales e internacionales, y con la presentación de más de 280 comunicaciones científicas.

"Queremos que las personas que participen se lleven a sus casas y a sus trabajos de vuelta no solo el aporte científico del conocimiento prestado en el Congreso, sino también la capacidad de encuentro, de transmisión de conocimientos, de intercambio de experiencias y aportar a su trabajo diario la experiencia adquirida aquí", ha proclamado.