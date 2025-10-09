Expertos alertan: no hay reemplazo para los ópticos que se jubilarán en la próxima década

El presidente de Visión y Vida alerta de que no hay reemplazo para los ópticos que se jubilarán en la próxima década - VISIÓN Y VIDA

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, ha alertado este jueves de que en la actualidad no existe un reemplazo para el 20 por ciento de ópticos que se jubilará en la próxima década, una situación que se junta con el pronóstico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que más de la mitad de la población mundial será miope para el año 2050.

Durante un acto realizado con motivo del 70 aniversario de la organización y del Día Mundial de la Visión, Alsina ha subrayado que en la actualidad ya hay unas 190 plazas que ya no logran cubrirse y que la prevalencia de la miopía seguirá aumentando, especialmente entre los jóvenes.

"España es una sociedad avejentada. Tanto es así que en 2050, uno de cada tres ciudadanos habrá superado los 65 años. Esto, aunque es una buena noticia, tiene una contraparte: a mayor edad, mayores patologías visuales", ha explicado Alsina.

Según un estudio del propio organismo, en tan solo cinco años se ha multiplicado "por seis" la cantidad de adolescentes con miopía magna, pasando de un 1,3 por ciento de prevalencia en 2017 a un 8,2 por ciento en 2023, lo que conlleva un mayor riesgo de desarrollar de glaucoma, desprendimiento de retina y hasta ceguera.

"Problemas como la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma o las cataratas serán mucho más frecuentes y tendremos que encontrar una solución para que este coste pueda ser absorbido por el Sistema Nacional de Salud", ha recalcado Alsina, recordando que la intervención quirúrgica de cataratas es la más frecuente en España, y que en la actualidad conlleva una lista de espera de unos cuatro meses.

Tras ello, ha destacado que el desarrollo de la miopía sí puede frenarse y que el objetivo es que no supere las seis dioptrías, que es cuando el ojo se vuelve patológico, incrementando las posibilidades de desarrollar enfermedades graves visuales.

"Enfrentamos un futuro con alta esperanza de vida, mayor necesidad de servicios visuales y escasez de profesionales. Si queremos estar preparados, debemos empezar a tomar medidas para cambiar la situación", ha añadido.

Tras ello, ha apuntado que el estilo de vida actual es un arma de "doble filo" para la salud visual, y es que los niños han "cambiado" el lugar de juego en la calle por estar sentados frente a pantallas. "Los estudios indican que la vida sedentaria es fuente de problemas como la diabetes (un 61 por ciento más en 2050) y todo esto conlleva un riesgo para el sistema visual, como la posibilidad de padecer retinopatías diabéticas", ha incidido.

A pesar de la influencia de las pantallas, Alsina también ha apuntado como responsables a la contaminación, el cambio climático o una dieta poco saludable.

"Cuando pensamos en el cambio climático y la contaminación, pocas veces pensamos en salud visual, y deberíamos. Las altas temperaturas están relacionadas con mayor prevalencia de conjuntivitis, queratitis, síndrome del ojo seco y pterigión", ha agregado.

Del mismo modo, ha mostrado su preocupación por el "incremento sustancial" en el coste de vida, la disminución de la capacidad adquisitiva de las familias y por la gran masa de jubilados, lo que puede dar lugar a una situación de "pobreza visual" para muchos ciudadanos en 2050.

"Es imprescindible que las autoridades encuentren una forma en la que aquellos que tengan problemas de acceso a los equipamientos ópticos puedan recibir ayudas para disfrutar de una buena visión", ha concluido Alsina.