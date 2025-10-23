Expertos advierten sobre el riesgo de rebrotes de enfermedades como el sarampión

El XII Simposio de Vacunología advierte sobre el riesgo de rebrotes de enfermedades como el sarampión y recuerda las lecciones históricas de la polio en España - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VACUNOLOGÍA

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XII Simposio de la Asociación Española de Vacunología (AEV) reúne desde este jueves en Valladolid a casi medio millar de profesionales para analizar el estado de la vacunología en España y los factores que condicionan las actuales coberturas de inmunización, una cita en cuya primera jornada se ha advertido sobre el riesgo de rebrotes de enfermedades como el sarampión y ha recordado las lecciones históricas de la polio.

Con un mensaje común --no bajar la guardia frente a enfermedades prevenibles--, el encuentro pondrá el foco en el sarampión y la poliomielitis, dos patologías que parecían superadas pero que todavía suponen una amenaza debido al descenso de coberturas y a las desigualdades sanitarias a nivel global.

El pediatra David Moreno, director del Plan Estratégico de Vacunaciones en Andalucía, y uno de los ponentes del Simposio, ha advertido que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen, de modo que cualquier debilitamiento de las coberturas vacunales se traduce casi de inmediato en brotes.

De hecho, en el último año, se han registrado brotes en varias comunidades autónomas dentro de una tendencia global preocupante y ha recordado que la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han alertado de un aumento significativo de casos en todo el mundo y países europeos en los que el sarampión estaba en vías de eliminación han sufrido retrocesos importantes, con brotes en Rumanía, Austria o Reino Unido.

En España, la situación es de control, pero "con una fragilidad máxima", ha señalado, puesto que "oficialmente se mantiene el estatus de país libre de transmisión endémica, pero el riesgo de rebrotes es absolutamente real".

POLIOMIELITIS: UNA HISTORIA DE LUCES Y SOMBRAS

Durante estos días también se va a abordar la situación de la poliomelitis, y una de las sesiones principales será la conferencia de clausura del 24 de octubre, cuando se conmemora el Día Mundial contra la Polio. María Isabel Porras, catedrática de la Facultad de Medicina de Ciudad Real (UCLM) y directora del grupo de investigación SALHISOC, expondrá durante su ponencia que la poliomielitis fue eliminada en España en 1989, aunque "sus secuelas y el síndrome postpolio siguen siendo una fuente de sufrimiento para las personas que padecieron la enfermedad en su infancia".

La experta detalla que, mientras la enfermedad no esté erradicada a nivel mundial (algunas partes de Afganistán y Pakistán siguen teniendo transmisión endémica y notificando casos), España sigue en riesgo si se relajan las coberturas de vacunación.

"La disminución de la inmunización implica abrir la puerta a una posible reintroducción, incluso en países libres de polio como el nuestro", ha explicado la catedrática.

Para Porras, la estrategia española de vacunación muestra por qué la gratuidad, la accesibilidad de nuestro sistema y el consenso político son esenciales: "Las primeras campañas nacionales, sin gratuidad universal, lograron reducir los casos, pero no al nivel de otros países".

Bajo el lema 'Responsabilidad compartida: presente y futuro protegidos', el XII Simposio de la AEV subraya que las vacunas son un pilar de la salud pública y que su éxito depende no solo de la ciencia, sino también de la voluntad política, la cooperación internacional y el compromiso social.