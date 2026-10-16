Archivo - Expertos advierten de un necesario cambio de modelo sanitario: "El sistema debe adaptarse al paciente" - SECA - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en el marco del XLII Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) han planteado un cambio de modelo sanitario, donde "el sistema debe adaptarse al paciente y no el paciente al sistema", por lo que abogan por reducir la burocracia, superar la resistencia al cambio y medir la calidad asistencial a través de resultados que realmente importen a los pacientes.

Los principales retos identificados destacan la resistencia al cambio de las propias organizaciones, el exceso de burocracia, la necesidad de seleccionar indicadores verdaderamente útiles y la incorporación real de pacientes y familias a los procesos de mejora y toma de decisiones, "accesibilidad 360º".

Mientras uno de los obstáculos para avanzar hacia una atención sanitaria de mayor calidad es la resistencia al cambio, tanto de los profesionales como de las propias instituciones. Durante la conferencia se ha incidido en que transformar el sistema exige implicar a todos los niveles de las organizaciones sanitarias y conseguir que los profesionales comprendan la utilidad de los procesos de mejora.

A esta dificultad se suma el peso creciente de los trámites administrativos y las tareas burocráticas, que consumen tiempo y pueden desviar la atención de lo verdaderamente importante: las necesidades de los pacientes.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que una atención de calidad no puede limitarse al cumplimiento de procedimientos o a la recopilación de información. También debe garantizar aspectos tan esenciales como la escucha, el trato personal y la comunicación entre profesionales y pacientes.

La transformación de la calidad asistencial requiere, por tanto, recuperar el tiempo dedicado a las personas y evitar que la carga documental y las herramientas informáticas se conviertan en una barrera en la relación asistencial.

Por otro lado, abogan por medir menos indicadores, pero medir lo que realmente importa. Así, frente a la proliferación de indicadores, se ha planteado avanzar hacia un sistema de evaluación más sencillo, basado en un número reducido de medidas que permitan conocer si la atención sanitaria está mejorando realmente.

La conferencia también ha abordado la necesidad de superar la fragmentación de la asistencia sanitaria. Actualmente, muchos pacientes y sus familias deben desenvolverse entre diferentes servicios, especialidades y niveles asistenciales, asumiendo en ocasiones la responsabilidad de coordinar su propia atención.