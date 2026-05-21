Expertos abogan por incluir la perspectiva de género en el consumo de benzodiacepinas

Jornadas de género y patologia dual. - JCCM

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) -

La relación entre salud mental, género y consumo de sustancias psicoactivas constituye uno de los grandes retos actuales de la salud pública. Aunque históricamente la investigación y las políticas sanitarias sobre adicciones se han desarrollado desde una visión generalista, los expertos alertan de la necesidad de incorporar de forma decidida la perspectiva de género, especialmente en el abordaje de la patología dual y el consumo de benzodiacepinas.

Así se ha puesto de manifiesto durante las Jornadas Nacionales 'Benzodiacepinas en el contexto de la Salud Mental Integral', celebradas en el Hospital General de Ciudad Real y organizadas por la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) en colaboración de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Unas jornadas nacen con el objetivo de reflexionar sobre el impacto del consumo de benzodiacepinas y otros sedantes e hipnóticos, especialmente en mujeres, así como sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención, asistencia e investigación relacionada con los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos mentales.

La patología dual hace referencia a la coexistencia de un trastorno mental y un trastorno por uso de sustancias, "una situación compleja que requiere una atención integral, coordinada y personalizada", ha destacado el delegado de Sanidad en Ciudad Real, Francisco José García, durante la inauguración de las jornadas.

En este contexto, las benzodiacepinas -fármacos utilizados habitualmente para tratar la ansiedad y el insomnio- se han convertido en motivo de preocupación creciente debido a su elevado consumo y al riesgo de dependencia asociado.

La relación entre género, salud mental y consumo de sustancias psicoactivas constituye un importante reto sanitario y social.

Desde la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud existe un "firme compromiso con una atención sanitaria más segura, humanizada y basada en la evidencia científica, promoviendo además una reflexión necesaria sobre el impacto social y sanitario del consumo de benzodiacepinas en nuestra sociedad", ha manifestado García.

Es fundamental "sensibilizar sobre el mayor impacto que estos fármacos pueden tener en las mujeres, favorecer revisiones periódicas de tratamientos y estrategias de desprescripción segura cuando sea necesario".

Todo ello, ha dicho García, para avanzar hacia una atención en salud mental más equitativa y centrada en las personas, "teniendo en cuenta cómo el género influye en la salud, en el acceso a los tratamientos y en la recuperación".

CONSUMO AL ALZA

En este contexto, desde las Unidades de Conductas Adictivas y las Unidades de Salud Mental se viene detectando en los últimos años un incremento significativo de la demanda asistencial relacionada con el consumo perjudicial de benzodiacepinas, especialmente entre mujeres.

España lidera actualmente el consumo de benzodiacepinas a nivel mundial, con unas 110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, una cifra muy superior a la de otros países del entorno europeo, tal ha explicado el doctor Carlos Roncero, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual en conferencia "Consumo de Benzodiacepinas en España: un liderazgo alarmante".

Además, existe una importante brecha de género: el consumo afecta al 14,7 por ciento de las mujeres frente al 9,3 por ciento de los hombres.

Entre las principales causas de prescripción destacan el insomnio y la ansiedad, patologías con mayor prevalencia en mujeres y frecuentemente asociadas a procesos de medicalización de malestares emocionales cotidianos.

La Organización de Naciones Unidas ya advirtió de esta problemática en 2016 mediante la resolución 59/5, titulada 'Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionados con las drogas', subrayando la necesidad de desarrollar políticas sanitarias sensibles a las diferencias de género.

PROGRAMA CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINAR

A lo largo de la jornada se analizan en diferentes mesas de debate cuestiones como el abordaje clínico del consumo de benzodiacepinas, las alternativas terapéuticas para el tratamiento del insomnio y la ansiedad, las intervenciones psicológicas eficaces, el papel de Atención Primaria, la Farmacia Comunitaria y la Enfermería, así como las estrategias de prescripción y des prescripción segura de estos fármacos.

Entre los profesionales participantes se encuentran especialistas en Psiquiatría, Geriatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería, Psicología Clínica, Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria procedentes de distintos puntos de España.

Las jornadas finalizan con un taller práctico sobre prescripción y retirada progresiva de benzodiacepinas en distintos escenarios clínicos, dirigido por profesionales expertos en salud mental y atención comunitaria.