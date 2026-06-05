Archivo - Experto señala que la neurocirugía en tumores cerebrales busca su extirpación y preservar funciones como las de "hablar" - EONEREN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unidad Cerebral del centro quirúrgico Instituto Clavel en Barcelona, el doctor Santiago Antonio Candela, ha subrayado que la neurocirugía aplicada en tumores cerebrales no busca "únicamente extirpar el tumor", sino también preservar funciones, como "hablar, recordar, moverse, trabajar o relacionarse con los demás".

El "objetivo" es mantener las facultades "que permiten al paciente seguir siendo quien es", ha indicado con motivo de la celebración, este lunes, 8 de junio, del Día Mundial de los Tumores Cerebrales, enfermedad oncológica de la que, según este centro, "cada año se diagnostican en el mundo más de 250.000 nuevos casos" primarios.

En este contexto, desde el Instituto Clavel han indicado que, "aunque se consideran poco frecuentes en comparación con otros tipos de cáncer, su impacto es especialmente significativo debido a la complejidad del órgano que afectan". "El cerebro controla funciones esenciales, como el movimiento, el lenguaje, la memoria, la capacidad de razonamiento e incluso aspectos de la personalidad, lo que convierte cada tratamiento en un desafío único", han abundado.

"A diferencia de otros tumores, los cerebrales pueden afectar directamente a capacidades que determinan la autonomía y la calidad de vida", han insistido, para añadir que, "por ello, el éxito de una intervención ya no se mide únicamente por el control de la enfermedad, sino también por la capacidad de minimizar las secuelas neurológicas y favorecer la recuperación funcional".

Para ello, han destacado "los avances tecnológicos" que "han transformado el abordaje de los tumores cerebrales". "Herramientas como la neuronavegación de alta precisión, la tomografía computarizada intraoperatoria, el microscopio robotizado o la monitorización neurofisiológica intraoperatoria permiten planificar y ejecutar intervenciones cada vez más seguras", han explicado.

COMBINACIÓN DE VARIAS TECNOLOGÍAS

"La combinación de varias de estas tecnologías nos permite intervenir con una precisión extraordinaria y proteger estructuras cerebrales fundamentales durante la cirugía", ha señalado Candela, que ha agregado que, "gracias a estas", es posible "tomar decisiones más precisas y reducir el riesgo de secuelas neurológicas".

Ahondando en la monitorización neurofisiológica, los expertos han declarado que "desempeña un papel especialmente relevante durante la intervención, ya que permite evaluar en tiempo real la integridad de determinadas funciones neurológicas mientras se realiza la resección tumoral, aportando información clave para el equipo quirúrgico".

No obstante, han expresado que el tratamiento de un tumor cerebral "va mucho más allá de la cirugía". "El diagnóstico suele generar una profunda incertidumbre tanto en los pacientes como en sus familias, por lo que el acompañamiento y la comunicación son elementos esenciales durante todo el proceso", han sostenido al respecto.

La detección "cambia la vida del paciente desde el primer momento", ha afirmado, por su parte, el especialista de la Unidad Cerebral del Instituto Clavel en Madrid, el doctor Pablo Barbero, que ha concluido señalando que el trabajo "no consiste únicamente en planificar una intervención, sino también en acompañarle, resolver dudas y ayudarle a afrontar una situación que suele generar un gran impacto emocional".