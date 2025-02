Un experto recomienda la cirugía para pacientes de ginecomastia cuando provoca dolor o deformidad en el torso masculino

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cirujano plástico, el doctor Javier Collado, recomienda la intervención quirúrgica para pacientes con ginecomastia cuando el crecimiento de la glándula mamaria provoca dolor o genera una deformidad en el torso masculino, siendo patente que el pecho está más grande de lo deseado.

Los complejos también son una motivación para entrar en quirófano y solucionar esta afección, sobre todo entre los más jóvenes a partir de 16 años. "Si, tras hacer un análisis de hormonas y una ecografía del pecho, se descartan otras patologías concomitantes, a esa edad ya se puede realizar la intervención", apunta el doctor.

Además, explica que hay que distinguir entre pseudoginecomastia, crecimiento de la mama a expensas de piel y acumulación de grasa en la zona pectoral, y de la ginecomastia, desarrollo de la glándula mamaria en varones. Dicho desarrollo puede deberse a problemas hormonales o al consumo excesivo de productos relacionados con la musculación, especialmente esteroides.

Cuando un varón desarrolla una ginecomastia repentina es conveniente realizarle una ecografía y un análisis de hormonas para ver si existe algún problema. "Puede ocurrir que haya un desequilibrio hormonal por un cáncer, o por una sustancia que el paciente esté tomando. Esas hormonas pueden favorecer el desarrollo de las mamas", detalla el doctor Javier Collado.

SOBRE ESTA CIRUGÍA

El cirujano explica que hay varios tipos de intervención. "Si es para eliminar el exceso de la glándula mamaria, la operación es más sencilla porque la cicatriz se realiza en el borde inferior de la areola y apenas se percibe. Cuando existe un exceso de piel y hay que quitar la sobrante, la cicatriz puede ser un poco más evidente, incluso en ocasiones tenemos que realizar cicatrices de mastectomía".

No obstante, asegura que en cualquier caso, la recuperación no es dolorosa al ser una intervención superficial y no tocar el músculo y que el único cuidado posterior que requiere es llevar una faja compresiva durante un mes para que la piel se adhiera bien al músculo y no se acumule líquido.