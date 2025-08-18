Experto recomienda la cirugía bariátrica para perder peso y alerta sobre el riesgo muscular de los nuevos fármacos

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste de Madrid y cirujano en el Hospital Quirón San Camilo de Madrid, el doctor Alfredo Alonso Poza, ha destacado los beneficios de la cirugía bariátrica mínimamente invasiva para perder peso, al tiempo que ha alertado sobre el riesgo de pérdida de masa y función muscular del uso de fármacos como semaglutida, comercializados bajo nombres como 'Ozempic' o 'Wegovy'.

Así, el especialista ha recordado que los últimos estudios advierten sobre el riesgo muscular de estos fármacos, algo que indica que podría afectar especialmente a pacientes con menor masa muscular previa, reduciendo su fuerza y movilidad.

Para Alonso Poza, este hallazgo "abre un debate necesario sobre la seguridad y sostenibilidad a largo plazo de los tratamientos farmacológicos para la obesidad, especialmente cuando se aplican de forma crónica y sin supervisión estrecha".

Por ello, el experto subraya que la cirugía bariátrica mínimamente invasiva -como la gastrectomía tubular o manga gástrica- "ofrece una reducción de peso significativa y sostenida, minimizando el riesgo de pérdida de masa muscular si se acompaña de un plan nutricional y de ejercicio adaptado".

"Estas técnicas permiten una recuperación más rápida, un control más estable del peso y una mejor preservación de la fuerza muscular que algunos tratamientos farmacológicos prolongados", explica Alonso Poza.

Al hilo, el experto ha insistido en que la elección de tratamiento debe ser personalizada y multidisciplinar, implicando especialistas en aparato digestivo, endocrinología, nutrición y rehabilitación física. "La obesidad es una enfermedad crónica compleja. No se trata solo de perder kilos, sino de mantener la salud global del paciente. Y para ello debemos valorar el impacto de cada opción terapéutica, priorizando aquellas que preserven la masa muscular y la calidad de vida", concluye.