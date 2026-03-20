Experto pide intervenir sobre la gingivitis para prevenir periodontitis, que padecen más de 1.100 millones de personas - SEPA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Periodoncia y jefe de Investigación del Instituto de Ciencias Clínicas de la británica Universidad de Birmingham, el doctor Iain Chapple, ha afirmado que el enfoque tradicional de tratamiento de la periodontitis, enfermedad que padecen 1.100 millones de personas en el mundo, "no es el adecuado", por lo que se debe ir "hacia la prevención" e "intervenir sobre la gingivitis".

"Si consideramos que va en aumento el número de personas en el mundo con inflamación grave de las encías, debemos reconocer que lo que estamos haciendo actualmente no funciona", ha manifestado con motivo de la celebración de una sesión científica y divulgativa promovida por la iniciativa 'Principles For Oral Health', fruto de la colaboración de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) y la marca de enjuague bucal 'Listerine'.

A colación de la conmemoración, este viernes, 20 de marzo, del Día Mundial de la Salud Bucal, Chapple ha subrayado que la actual es "una verdadera pandemia de enfermedades periodontales". A pesar de ser en gran medida prevenibles, la carga mundial de estas patologías está aumentando, sobre todo por el imparable incremento de casos de periodontitis.

En este contexto, desde la SEPA han expuesto que la prevalencia mundial de periodontitis grave en 2017 se estimaba en un 11,2 por ciento, en 2021-2022 se incrementó hasta el 12,5 por ciento y para el 2030 se prevé que alcance un 13,1 por ciento. "Las cifras son preocupantes", ha asegurado el profesor del Departamento de Periodoncia y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la estadounidense Universidad de Michigan, el doctor Gustavo Ávila-Ortíz, quien ha indicado que "la prevención no puede ser pasiva ni reactiva, debe ser proactiva".

"Descuidar el tratamiento de la gingivitis puede aumentar significativamente los costes y disminuir los años de vida saludable", ha destacado, por su parte, la presidenta de la SEPA, la doctora Paula Matesanz. Esta patología es una inflamación reversible de la encía, mientras que la periodontitis supone ya una infección más grave e irreversible que afecta al hueso que sostiene el diente.

También ha participado en esta cita el catedrático de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro del Patronato de Honor de la SEPA, el profesor Mariano Sanz, que ha subrayado que "el principal problema es que la mayoría de los pacientes solo acuden al profesional de la salud bucal cuando su enfermedad periodontal ya está muy avanzada".

CONTROL MECÁNICO DEL BIOFILM

A su juicio, es necesario "mucho trabajo de capacitación y educación de todos los profesionales de salud bucal para que sean capaces de identificar las enfermedades periodontales en sus etapas más tempranas". El control mecánico del biofilm es la base para prevenir y actuar frente a las enfermedades periodontales, es decir, la eliminación física de la placa bacteriana de las superficies dentales y encías mediante acciones manuales o instrumentales.

"Con el control mecánico de la placa bacteriana no es suficiente para algunos casos, se necesitan otros recursos adicionales", ha indicado, no obstante, la coordinadora del grupo de investigación 'Etiología y Terapéutica de Enfermedades Periodontales y Periimplantarias' (ETEP) de la UCM, la doctora Elena Figuero, que ha añadido que "el paciente no suele implementar correctamente las medidas clásicas de higiene bucal".

Por último, los expertos, que han corroborado que los antisépticos tienen un perfil de seguridad aceptado, aunque pueden aparecer efectos secundarios con su uso, han señalado que, entre los factores generales que pueden considerarse como determinantes para aconsejar su empleo, destacan el estado de salud general; la fragilidad o edad avanzada; y los pacientes con destreza limitada, prótesis permanentes, temporales o con baja motivación.

Además, clínicamente hay tres aspectos a considerar para indicar el uso de antisépticos orales, que son las dificultades de destreza o de acceso a determinadas zonas de la cavidad bucal y/o falta de adherencia a medidas de higiene mecánica; signos clínicos como el sangrado al sondaje persistente; y el contexto de riesgo como antecedentes de periodontitis.