Experto llama a medir la calidad de vida desde el diagnóstico para tener una "idea real" del impacto de un nuevo fármaco

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Carlos M. Saborido, ha abogado por empezar a medir la calidad de vida de los pacientes desde el momento del diagnóstico para tener una "idea real" de cuál es el impacto que tiene un nuevo fármaco en este bienestar y que sea un factor a considerar en la toma de decisiones de precio y financiación.

"Una de las principales limitaciones que nos encontramos cuando evaluamos la calidad de vida para soportar una toma de decisiones es que normalmente no hablamos de medir la continuidad de la calidad de vida, sino que medimos cortes temporales de la calidad de vida", ha explicado este miércoles durante su ponencia en la 'Jornada evaluación de fármacos y calidad de vida: integrando la voz del paciente', organizada por BioInnova Consulting, con el apoyo de Merck.

Además de hacer una medición "continua" de la calidad de vida del paciente, Saborido ha comentado que, para que este parámetro se tenga en consideración, tiene que estar presente en la pregunta pico, en el informe de evaluación de tecnologías sanitarias, en el grupo de adopción y en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos.

"Tiene que haber un criterio claro de la Comisión Interministerial de Precios de cómo va a manejar la calidad de vida en la toma de decisiones", ha puntualizado el experto para señalar que esto se desarrollará "probablemente" en el futuro Real Decreto de Precio y Financiación de Medicamentos.

Para asegurar que todas estas fases contemplen la calidad de vida, Saborido ha insistido en que "es fundamental" que el paciente trabaje en los ensayos clínicos desde sus diseños iniciales. Según ha comentado, esta es la forma de que luego se pueda reclamar que la calidad de vida es un aspecto relevante para la tecnología que se está evaluando.

Junto a la participación del paciente desde el diseño del estudio, ha señalado que el paciente también debe estar en los órganos que toman las decisiones. Por tanto, los pacientes deben estar incluidos, por ejemplo, en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Asimismo, tiene que participar en la evaluacion nacional de tecnologías y en la evaluación centralizada.

En cuanto a las herramientas con las que se puede incluir la participación del paciente, Saborido ha precisado que esto debe adecuarse a cada situación. "Habrá que utilizar aquellas que sean capaces de detectar cambios relevantes en la condición clínica del paciente. Luego, la decisión de qué herramientas hay que utilizar tiene que ser del clínico y del paciente, solamente", ha apuntado.

INCLUIR LA VISIÓN CRÍTICA SOCIAL Y EL RAZONAMIENTO DEL PACIENTE

Tras esta exposición sobre la incorporación de la calidad de vida en la evaluación de fármacos dentro del contexto del Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Saborido ha lanzado varios mensajes a las autoridades decisoras, las autoridades evaluadoras y los pacientes.

En alusión a los decisores, ha subrayado que la voz del paciente no solo transmite deseos, opinión y experinecia, sino que también ofrece un "punto de vista crítico social" del que carecen el resto de participantes en la evaluación. "Sentar a la mesa a un paciente no quiere decir que le estás dando participación. Necesita más trabajo", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que no solo hay que incluir la opinión del paciente, sino su "razonamiento" y que este se incluya en los órganos de gobernanza. "Hay que cambiar la perspectiva del grupo a la del paciente, porque la razón por la que estamos todos aquí es el paciente", ha apostillado.

Saborido también se ha referido al Ministerio de Sanidad para indicar que la "presión" ahora debe estar en este organismo para que la calidad de vida sea un criterio de decisión real, algo que debe quedar detallado en el próximo Real Decreto. "No quiere decir que la decisión la tome con la calidad de vida, quiere decir que la tengo que tener en cuenta", ha afirmado.

Para las autoridades evaluadoras, ha señalado que estas no solo tienen que "recoger" la opinión, experiencia y razonamiento del paciente, sino "incorporarla de manera efectiva". Para ello, ha señalado que se debe razonar junto al paciente para saber cómo recoger e incorporar.

En lo relativo a los pacientes, ha insistido en que no es suficiente con la presencia y la opinión, que están bien, pero es "muy importante" el contenido y el razonamiento. Con el objetivo de poder recopilar en cada momento la información que se necesita del paciente, ha indicado que hay que diseñar herramientas que lo permitan.