Archivo - Experto insiste en la importancia de la vacunación antigripal en pacientes crónicos para evitar eventos graves - FSTOP123/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Trilla, ha insistido en la importancia de la vacunación antigripal en pacientes crónicos, ya que la gripe en estas personas "es un factor desencadenante de eventos graves".

"La vacunación es una herramienta clave para prevenirlos", ha afirmado en relación con estos acontecimientos de salud, y es que esta reduce el riesgo de hospitalización, las complicaciones cardiovasculares y la mortalidad en este colectivo especialmente vulnerable. En resumen, "evita que evolucionen hacia cuadros que requieren ingreso hospitalario", ha explicado.

En este contexto, Trilla ha indicado que la infección gripal desencadena una respuesta inflamatoria intensa que puede, a su vez, producir eventos cardiovasculares como un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, los cuales pueden prevenirse también gracias a la vacuna. Esta está indicada en pacientes de enfermedad cardiovascular, patología respiratoria crónica (enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC- y asma), diabetes mellitus, insuficiencia renal o hepática, obesidad mórbida, inmunosupresión por enfermedad o tratamiento y patologías neurológicas graves.

"Muchos ingresos no son por la gripe, sino por la descompensación de la enfermedad que esta conlleva", ha señalado al respecto, para subrayar, no obstante, que cuánto más extensa es la cobertura vacunal, menos circula el virus y existen menos probabilidades de exposición. "Esta protección es especialmente importante en entornos de mayor riesgo de transmisión, como hogares, residencias y hospitales", ha apuntado.

De cualquier forma, el también decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona ha expresado que "en la gripe es muy difícil alcanzar niveles adecuados de protección de grupo (inmunidad de grupo) en la población general, por lo que cada invierno se origina una epidemia de gripe con la consecuencia de sobrecargar durante unas semanas el sistema sanitario".

CONCIENCIAR A LA POBACIÓN

Por ello, considera "fundamental" que, desde las instituciones sanitarias, gubernamentales y comunitarias, "se implementen acciones con el fin de concienciar a la población sobre la importancia de la vacunación y aumentar la cobertura vacunal en pacientes con comorbilidades". "El reto principal es mejorar la información y la comunicación", ha enfatizado al respecto.

"Es esencial que no se infravalore la importancia de la vacunación en los pacientes con comorbilidades", ha incidido, y es que existe, en ocasiones, "una baja percepción de riesgo". "Muchas personas identifican la gripe con un 'resfriado fuerte'", pero no tiene "nada que ver con la gripe, que es una enfermedad potencialmente grave y que puede complicarse", ha argumentado, para concluir afirmando que "vacunarse sigue siendo la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves e ingresos hospitalarios en personas con enfermedades crónicas".