Experto destaca que la vacuna es la "principal herramienta de prevención" frente al chikungunya

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El especialista en microbiología y parasitología clínica en el Hospital La Fe (Valencia) Ángel Viudes, jefe de servicio del Centro de Vacunación Internacional de Valencia, ha destacado que la vacuna es la "principal herramienta de prevención" frente al virus del chikungunya, transmitido por dos mosquitos, especialmente presentes en zonas tropicales y subtropicales.

La enfermedad de chikungunya suele producir síntomas entre tres y siete días después de la picadura, incluyendo fiebre alta y dolor articular intenso e incapacitante, que en muchos casos puede cronificarse. Síntomas como artralgia crónica, fatiga prolongada o alteraciones del estado de ánimo pueden durar meses o años. El riesgo de complicaciones es mayor en personas mayores, mujeres y pacientes con patologías previas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se han notificado 502.264 casos y 186 fallecimientos confirmados en 41 países y territorios. Actualmente, Brasil y Cuba se encuentran entre los países con brotes más significativos, ambos con importantes flujos de viajeros hacia España.

De este modo, se observa que la infección por el virus del chikungunya sigue expandiéndose globalmente. El virus representa una amenaza creciente para el sur de Europa, incluida España, debido al aumento de las temperaturas, la mayor movilidad internacional y la presencia consolidada del mosquito 'Aedes albopictus'.

En este contexto, el Grupo de Estudio de Patología Importada de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Gepi-SEIMC) ha actualizado las recomendaciones de vacunación, ahora aplicables a todos los viajeros, independientemente de la duración del viaje o de si el destino tiene brotes activos.

"Afortunadamente, ya tenemos una vacuna VLP (Partículas Similares a Virus, por sus siglas en inglés) disponible en España, que puede administrarse a personas de riesgo, incluidas las personas mayores e inmunodeprimidas", ha detallado Ángel Viudes.

La vacuna, de dosis única, está aprobada para mayores de 12 años y no contiene virus vivos. La respuesta inmunitaria protectora se genera aproximadamente 15 días después de la administración.