Experto destaca el uso de "terapias de segunda línea o basadas en dispositivos" ante las fluctuaciones en Parkinson - ABBVIE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, el doctor Fransciso Escamilla, ha manifestado que, actualmente, se dispone "de terapias de segunda línea o basadas en dispositivos" ante las fluctuaciones en Parkinson, que "los tratamientos convencionales ya no logran controlar de manera eficaz".

"A medida que la enfermedad de Parkinson avanza, es frecuente que muchos pacientes experimenten fluctuaciones motoras y no motoras", ha indicado, tras lo que ha señalado que "esta situación suele afectar significativamente la calidad de vida, ya que la intensidad y la duración de las fluctuaciones incrementan el malestar y la limitación de quienes las padecen".

Ante ello, Escamilla ha destacado las citadas terapias, "que han demostrado ser especialmente efectivas para reducir estos síntomas y para mejorar la calidad de vida, sobre todo en aquellos pacientes con una menor evolución de la enfermedad". Así lo ha expuesto con motivo de la reciente celebración en Madrid de 'Desafío EP', un evento desarrollado por la compañía biofarmacéutica AbbVie.

En esta cita, llevada a cabo para elevar los estándares de cuidado de esta patología, que afecta a más de 150.000 personas en España, Escamilla y el miembro del Servicio de Neurología del alicantino Hospital General Universitario de Elche, el doctor Eric Freire, han liderado un taller en el que han abordado estas fluctuaciones, que deben ser identificadas de forma precoz.

"Resulta fundamental que los familiares estén presentes durante la transmisión de información y participen activamente en la deliberación, ya que su apoyo puede facilitar la comprensión y el análisis de las alternativas", ha explicado el primero de ellos, que ha agregado que "corresponde al paciente tomar la decisión final, contando con objetivos claros y una conciencia plena de lo que puede esperar de cada tratamiento".

MEJORA DE LA AUTONOMÍA Y DE LA CALIDAD DE VIA

A su juicio, "la calidad de vida experimenta una mejora significativa cuando el paciente recupera autonomía en su día a día, sobre todo al reducirse las fluctuaciones que afectan la marcha, el estado de ánimo y otros muchos síntomas no motores, particularmente los trastornos del sueño". "Además, se ha observado que una mayor previsibilidad en la rutina diaria repercute positivamente, ya que permite a los pacientes organizar mejor su vida más allá de las necesidades básicas", ha explicado.

Por contra, Escamilla ha puesto sobre la mesa los posibles inconvenientes del retraso de las terapias, ya que "el paciente podría no recuperar nunca ciertos aspectos de su vida y el beneficio terapéutico, en caso de instaurarse tarde, resulta considerablemente menor tanto para ellos como para sus familiares".

"'Desafío EP' es un encuentro donde confluyen varios factores clave para fomentar el intercambio de conocimiento y de experiencia en la práctica clínica", ha declarado, por su parte, el director médico de AbbVie España, el doctor Luis Nudelman, quien ha afirmado que, en este laboratorio, entienden la investigación "no solo como un motor de innovación, sino como una responsabilidad" que impulsa "a contribuir activamente al avance científico y, lo que es más importante, a la calidad de vida de las personas".

En este evento se han abordado otros temas, como si el control motor es suficiente como objetivo terapéutico, asunto analizado por la miembro del madrileño Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda, la doctora Pilar Sánchez, y el representante del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Javier Pagonabarraga.

Además, la integrante de la Clínica Universidad de Navarra, la doctora Rosario Luquin, y el neurólogo del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUC), el doctor Diego Santos, han estudiado el potencial papel de los biomarcadores en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. Mientras, el miembro del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el doctor Álvaro Sánchez-Ferro, y la representante del Hospital Universitario de Burgos, la doctora Esther Cubo, han analizado el grado de implementación real de la Inteligencia Artificial (IA) y otras nuevas tecnologías en la práctica clínica.