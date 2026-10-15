Archivo - Experto destaca la relevancia del lavado de manos e indica que las medidas más sencillas son las que generan más impacto - EYEPARK/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Servicio de Medicina Preventiva y corresponsable del 'Programa de Higiene de Manos' del Complejo Asistencial Universitario de León, el doctor Manuel Cortés Blanco, ha destacado la importancia del lavado de manos, y es que "en prevención, a veces las medidas más sencillas son también las que generan un mayor impacto".

"La higiene de manos es un claro ejemplo: un gesto cotidiano que, cuando se realiza correctamente, ayuda a reducir infecciones, proteger a los pacientes y mejorar la calidad de la atención sanitaria", ha indicado con motivo de la celebración, este jueves, 15 de octubre, del Día Mundial del Lavado de Manos, la cual también conmemora la compañía de tecnología médica B. Braun.

Así, la entidad, que ha subrayado que la práctica, realizada correctamente, reduce más del 40 por ciento de las infecciones víricas que producen enfermedades digestivas e infecciones respiratorias, ha recordado que las manos entran continuamente en contacto con personas, objetos y superficies, y pueden convertirse en una vía de transmisión de microorganismos.

Al hilo, y tras subrayar que se debe realizar más allá de momentos excepcionales o situaciones de alerta sanitaria, se ha referido a las primeras directrices globales sobre higiene de manos en entornos comunitarios, llevadas a cabo en 2025 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Según ambas, una correcta higiene al respecto puede reducir las enfermedades digestivas en un 30 por ciento y las infecciones respiratorias agudas en un 17 por ciento.

"La evidencia es clara: un gesto tan sencillo como lavarse las manos correctamente sigue siendo una de las herramientas más eficaces de prevención que tenemos a nuestro alcance", ha señalado el Director Medical Scientific Affairs de B. Braun, el doctor José Manuel Molina Villar, quien ha añadido que, sin embargo, su carácter cotidiano hace que a menudo se pierda de vista su importancia real. "Acercar este tipo de información a la población, de forma clara y práctica, es clave para consolidar hábitos que protegen tanto la salud individual como la colectiva", ha manifestado.

MOMENTOS CLAVE

De este modo, y según los organismos internacionales, existen momentos clave en los que lavarse las manos, que son antes de preparar alimentos; previamente a comer o alimentar a otra persona; tras ir al baño o cambiar un pañal; después de toser, estornudar o sonarse la nariz; y siempre que las manos estén visiblemente sucias. Además, es necesario mojar las manos con agua, aplicar jabón y frotar toda su superficie, sin olvidar las palmas, el dorso, los espacios entre los dedos, los pulgares, las puntas de los dedos y la zona alrededor de las uñas.

Junto a ello, es oportuno dedicar el tiempo suficiente al proceso, y es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan frotar las manos con jabón durante al menos 20 segundos, tras lo que deben aclararse y secarse completamente. "Uno de los errores más frecuentes es lavarnos las manos de forma automática, sin prestar atención a todas las zonas", ha señalado al hilo la enfermera del Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), Inmaculada Fernández Moreno.

Por último, los expertos han destacado también que cuando no se dispone de agua y jabón y las manos no presentan suciedad visible, una solución hidroalcohólica con una concentración de alcohol de al menos el 60 por ciento puede ser una alternativa eficaz.