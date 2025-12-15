Un experto destaca que la inmunoterapia en cáncer hepático avanza hacia estrategias terapéuticas más precisas

Imagen de la jornada. - CCUN

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hepatólogo del Área de Cáncer de Hígado y Páncreas del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) e investigador principal del grupo de Estrés Celular e Inmunoterapia en Cáncer Hepático del Cima, Josepmaria Argemí, ha destacado que la inmunoterapia en el abordaje del cáncer hepático vive una etapa de optimización y sofisticación de las estrategias terapéuticas.

Así se ha mostrado durante su participación en la II Jornada de Inmunoterapia del Cáncer Hepático, organizada por CCUN y avalada por el CIBEREHD, la Sociedad Española de Oncología Médica y la Asociación Española para el Estudio del Hígado.

Por segundo año consecutivo, este encuentro ha servido para actualizar el estado del abordaje del hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma y los tumores de la vía biliar entre especialistas e investigadores de todo el país, con el foco puesto en las nuevas estrategias de inmunomodulación, las terapias celulares y la correcta interpretación de los ensayos clínicos, en un contexto de creciente innovación terapéutica.

Durante la intervención de Argemí se han revisado los ensayos clínicos pivotales -estudios clave que demuestran de forma definitiva si un nuevo tratamiento es eficaz y seguro- que han consolidado la inmunoterapia como pilar del tratamiento, así como los resultados preliminares de nuevas combinaciones y líneas emergentes.

Uno de los ejes de las jornadas ha sido el análisis de los mecanismos de falta de respuesta a los tratamientos actuales, como el agotamiento de los linfocitos T o la presencia de células inmunosupresoras en el microambiente tumoral. En este contexto, se han presentado nuevas terapias inmunomoduladoras, como los anticuerpos biespecíficos y 'T cell engagers', capaces de redirigir con alta precisión los linfocitos T contra las células tumorales hepáticas; los conjugados anticuerpo-fármaco, que amplían el arsenal terapéutico en tumores con dianas específicas, y las terapias celulares adoptivas y estrategias vacunales terapéuticas.

El encuentro ha incluido además una mesa redonda centrada en las oportunidades de la investigación clínica y traslacional en entornos académicos, en la que se ha subrayado la necesidad de reforzar la colaboración entre grupos para acelerar la llegada de estos avances a los pacientes.

VACUNAS TERAPÉUTICAS Y NEOANTÍGENOS: UNA VÍA EN EXPANSIÓN

Otro de los ejes científicos destacados ha sido el desarrollo de vacunas terapéuticas frente al cáncer, de la mano de Pablo Sarobe, investigador principal del grupo de Desarrollo de Vacunas del Cima. El especialista ha expuesto los avances más recientes en vacunas basadas en neoantígenos, "una estrategia altamente personalizada que está demostrando una elevada seguridad y un gran potencial cuando se combina con la inmunoterapia convencional".

Según la CCUNN, estos enfoques, que ya muestran resultados prometedores en otros tumores, empiezan también a abrir nuevas expectativas en cáncer hepático, reforzando la eficacia del sistema inmune frente al tumor.

Por su parte, Sandra Hervás-Stubbs, investigadora principal del grupo de Terapia Celular Adoptiva del Cima, ha abordado el progreso de la inmunoterapia celular, con especial atención a las terapias CAR-T, los tratamientos basados en receptores TCR y los linfocitos infiltrantes de tumor (TIL). Los datos presentados reflejan que "estas estrategias están experimentando un fuerte impulso clínico, con resultados cada vez más consistentes que podrían traducirse en mejoras significativas de la supervivencia en pacientes con cáncer hepático en los próximos años".