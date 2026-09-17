Experto destaca la importancia de vacunarse contra la gripe para prevenir la enfermedad y sus complicaciones graves

Archivo - Vacuna. - NATALI_MIS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El médico especialista en Medicina Preventiva y presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Jesús Pérez Martín, ha destacado la importancia que tiene la vacunación contra la gripe para prevenir la enfermedad, que, en personas de riesgo, puede conllevar complicaciones graves.

"Pon el brazo, ningún otro hábito saludable es tan fácil como la vacunación, simplemente poner un brazo. Vacúnate. O dos brazos si necesitas más vacunas. Más vacunas, más salud", ha resaltado el experto ante el próximo inicio de la campaña de inmunización contra la gripe.

Pérez Martín ha explicado que la gripe, "en la mayoría de las ocasiones", dura una semana, aunque a veces algún síntoma puede prolongarse dos o incluso más. Sin embargo, ha precisado que, en personas con algún factor de riesgo por edad, patología o embarazo, aumentan las posibilidades de complicaciones y, en ocasiones, hospitalización o muerte.

En esta línea, ha detallado que la gripe causa todos los años miles de hospitalizaciones en España, más que la meningitis. "Pero el hecho de que todos hayamos pasado la gripe alguna vez nos hace relativizar su importancia", ha apuntado, frente a lo que ha insistido en concienciar sobre sus beneficios.

PROTECCIÓN FRENTE A INFARTO Y ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Aunque en España no existen estimaciones similares, en Reino Unido, la vacuna de la gripe evitó 100.000 hospitalizaciones durante la temporada 2024-2025, "un dato realmente impresionante", según ha referido. Asimismo, ha comentado que la vacuna protege frente a complicaciones como la neumonía, disminuye hasta en un 45 por ciento el riesgo de infarto de miocardio y protege ante un accidente cerebrovascular en personas que presentan patologías previas.

"La vacuna, en general, va a proteger más frente a los acontecimientos de mayor gravedad como hospitalización o muerte. No obstante, la protección puede ser de un 50 por ciento, no es total, pero siempre va a ayudar a superar las dificultades mejor", ha puntualizado.

En paralelo, se ha referido a que la vacunación no protege solo a la persona que la recibe, sino también a su entorno. "Por ejemplo, en los bebés de menos de seis meses, que se encuentran entre los que tienen mayor riesgo de hospitalización y no se pueden vacunar, la única manera de protegerlos es que su madre se vacune durante el embarazo", ha explicado.

"La vacuna no va a eludir todos los casos de gripe, pero siempre va a ser un aliado en la lucha contra la enfermedad: en ocasiones va a evitar la aparición de la misma y, otras veces, aunque la enfermedad se presente, va a ser menos virulenta y el organismo estará mejor preparado frente a la misma", ha concluido.