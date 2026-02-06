Un experto destaca el éxito de la inmunoterapia perioperatoria en cáncer de cabeza y cuello

Imagen del XXVIII Simposio de Revisiones en Cáncer. - XXVIII SIMPOSIO DE REVISIONES EN CÁNCER

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El oncólogo del Institut Català d'Oncologia Ricard Mesía ha destacado que el abordaje del cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado ha vivido un punto de inflexión con la irrupción de la inmunoterapia perioperatoria, tras presentar datos del estudio 'KEYNOTE-689', que muestran que la integración de pembrolizumab antes y después de la cirugía mejora la supervivencia libre de eventos y reduce las recaídas metastásicas.

Así se ha mostrado Mesía durante su intervención en el XXVIII Simposio de Revisiones en Cáncer, que ha finalizado este viernes. La jornada ha estado marcada por los avances en tumores de cabeza y cuello y la sofisticación de los cuidados continuos, la oncología española ha certificado que la supervivencia actual es fruto de una estrategia multimodal donde la inmunoterapia y la inteligencia artificial (IA) son ya protagonistas.

"Estamos en un momento en el que ya no nos conformamos con tratar el cáncer; nuestro objetivo es adelantarnos a él. Gracias a la IA y a los nuevos protocolos de soporte, estamos logrando que pacientes que antes tenían un pronóstico muy complejo hoy tengan una calidad de vida excelente y supervivencias impensables hace una década", ha indicado Pedro Pérez, miembro del Comité Científico del Simposio y jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos.

Por su parte, la doctora Miren Taberna ha mostrado cómo modelos de IA Explicable (XAI) están superando al tradicional sistema TNM. Este modelo, que integra datos multilingües de historias clínicas electrónicas, permite una estratificación del riesgo mucho más fina.

"La IA ya no es el futuro, es una herramienta que hoy nos permite predecir el pronóstico de un paciente con una precisión que supera la clasificación estadística que hemos usado durante décadas", ha afirmado Pérez, reforzando la idea de que la tecnología permite una personalización absoluta basada en datos del mundo real.

NUEVAS OPORTUNIDADES EN CÁNCER DE PIEL Y MELANOMA

El simposio ha revelado que la inmunoterapia aplicada antes de la cirugía (neoadyuvancia) está cambiando drásticamente el manejo de los tumores cutáneos. El doctor Alfonso Berrocal (HGU Valencia) ha destacado que el uso de combinaciones de inmunoterapia neoadyuvante en melanoma estadio III ha documentado un impacto notable en la supervivencia libre de recaídas.

En el carcinoma escamoso de piel, el doctor Carlos Aguado de la Rosa (Hospital Clínico San Carlos) ha presentado datos que sitúan al cemiplimab adyuvante como el nuevo estándar para pacientes de alto riesgo. Además, se han compartido resultados del estudio 'De-Squamate', donde un 48 por ciento de los pacientes con respuesta completa clínica lograron evitar la cirugía o la radioterapia, manteniéndose libres de recaída tras 18 meses de seguimiento. "En el futuro, la neoadyuvancia será la mejor estrategia para muchos pacientes con cáncer escamoso localmente avanzado", ha finalizado el experto.

HACIA UNA ESTRATEGIA DE ONCOLOGÍA BASADA EN LA PRECISIÓN TOTAL

El presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina y coordinador director del simposio, Eduardo Díaz-Rubio, ha resaltado la consolidación de una oncología que ya no espera a que el tumor avance, gracias a un conocimiento biológico que permite "intervenir antes y mejor".

En este mismo sentido, el doctor Mariano Provencio, asesor del comité científico y jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro, ha apuntado que el nivel de las revisiones presentadas sitúa a la oncología española a la vanguardia mundial, liderando investigaciones que, en casos como el cáncer de piel, ya permiten incluso evitar cirugías mutilantes. "Ese es el verdadero progreso: una medicina que no solo es más eficaz, sino mucho más humana y segura", han sentenciado los directores.

Por último, Pérez ha subrayado que el simposio de este año ha demostrado que la oncología española está a la vanguardia mundial. "La clave de este 2026 es la seguridad: seguridad en la administración de fármacos mediante sistemas cerrados (CSTD) y automatización, seguridad inmunológica mediante vacunas y seguridad diagnóstica gracias a la IA. Ese es el escudo que estamos construyendo para nuestros pacientes".