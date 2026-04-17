Experto destaca que la endoscopia bariátrica reduce el peso cerca de un 20%

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MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, Gontrand López-Nava, ha destacado que la endoscopia bariátrica es una intervención mínimamente invasiva que permite disminuir el peso en un 20 por ciento, aproximadamente, y recuperar pronto la rutina, pues el paciente puede tener el alta en apenas 24 horas.

El doctor ha puesto en valor esta técnica como alternativa a los fármacos para adelgazar, los GLP-1. A su juicio, lo más adecuado es actuar en el órgano por el que se come, el estómago, como hace la endoscopia bariátrica. Los medicamentos, por su parte, actúan sobre el cerebro.

"Los fármacos son una solución buena para adelgazar de forma rápida, pero sus efectos no son eternos y a la mínima que dejemos de consumirlos vamos a notar el rebote", ha explicado el experto en técnicas médicas para reducir la obesidad.

Según ha detallado, la endoscopia bariátrica se ejecuta de la misma forma que una endoscopia tradicional. "Los avances tecnológicos nos permiten acceder por la boca, llegar al estómago, realizar unos pliegues que son temporales y, sin realizar incisiones ni cicatrices, ayudamos a que la sensación de saciedad al comer sea mayor", ha precisado.

Este procedimiento se acompaña de apoyo nutricional y psicológico, a fin de facilitar un cambio de hábitos que perdure a largo plazo. "El objetivo no debe ser adelgazar durante un tiempo, sino cambiar los hábitos de la persona para que la pérdida de peso sea alargada en el tiempo y duradera", ha destacado.

López-Nava ha comentado que la endoscopia no está creciendo en el mercado como un sustitutivo de los fármacos para adelgazar, pues, según su experiencia, prácticamente todos los pacientes que se someten a la endoscopia ya han utilizado los GLP-1. "La mayoría busca una solución más natural tras utilizar las inyecciones para adelgazar. Hay también quien lo hace por razones económicas o por simple agotamiento de la rutina de estar pinchándose mensualmente", ha señalado.