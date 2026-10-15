Un experto en cuidados paliativos advierte de que la medicina aún descuida el dolor y el miedo de los pacientes

Imagen del doctor Eduardo Bruera. - PARA TI, PALIATIVOS

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Departamento de Cuidados Paliativos, Rehabilitación y Medicina Integrativa del MD Anderson Cancer Center (Universidad de Texas), Eduardo Bruera, ha advertido de que, pese a los avances médicos en el tratamiento de las enfermedades, la atención al dolor, el miedo y el cansancio de los pacientes sigue siendo insuficiente.

"Los cuidados paliativos llevan más de sesenta años intentando integrar en la medicina una mirada centrada en la persona, y los resultados todavía son parciales. Hoy sabemos tratar la enfermedad mejor que nunca, pero no atendemos igual de bien el dolor, el miedo o el cansancio de quien la sufre", ha señalado durante su participación en una conferencia organizada por la plataforma Para Ti, Paliativos.

El experto sostiene que los programas clínicos, educativos y de investigación deben partir de lo que necesita cada paciente, y no solo de su enfermedad.

El especialista defiende el modelo de cuidados paliativos precoces, que se incorporan desde el diagnóstico y conviven con el tratamiento de la enfermedad. Sus estudios respaldan este enfoque: los equipos especializados alivian síntomas como el dolor, la fatiga o la ansiedad, mejoran la calidad de vida de pacientes y familias y reducen el gasto sanitario, porque evitan ingresos en cuidados intensivos, acortan las estancias hospitalarias y limitan los procedimientos innecesarios al final de la vida.

Por ello, Bruera traslada esta visión al ámbito asistencial y académico y plantea que todo hospital con unidad de cuidados intensivos cuente con una unidad de cuidados paliativos; todo servicio ambulatorio, con una consulta de cuidados de soporte, y toda facultad de Medicina, con un departamento de Medicina Paliativa.

La visita del experto coincide con la reciente aprobación de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026-2030 por parte del Ministerio de Sanidad, que apuesta por anticipar estos cuidados y extenderlos más allá del final de la vida. Sin embargo, los expertos consideran que el reto pasa ahora por dotarla de profesionales, recursos y formación especializada para que se traduzca en cambios reales.

DE LA SENSIBILIZACIÓN A LAS SOLUCIONES PRÁCTICAS

Bruera considera que el gran reto es concienciar a los líderes políticos y económicos para que los sistemas de salud atiendan mejor la vulnerabilidad de las personas enfermas y de sus familias. Mientras ese cambio llega, afirma que los profesionales pueden actuar ya.

Su equipo en el MD Anderson ha comprobado que mejorar la comunicación, dedicar tiempo a escuchar e implicar al paciente en las decisiones sobre su tratamiento refuerzan su confianza y su expectativa de mejoría.

"Hacen falta profesionales, espacios y recursos, pero también hay soluciones prácticas que podemos aplicar hoy mismo y que pacientes y familias tienen derecho a reclamar", subraya.

La jornada se ha cerrado con un diálogo entre Bruera y Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), sobre lo que necesita España para avanzar en una atención más centrada en la persona.

Los datos de SECPAL muestran el camino que todavía queda por recorrer: solo el 40 por ciento de los pacientes que necesitan atención paliativa especializada la reciben. "Todavía nos cuesta entender que los cuidados paliativos no sustituyen al tratamiento, sino que lo acompañan desde el principio. Por eso se siguen percibiendo como un fracaso de la medicina. España necesita una ley estatal que garantice formación, equipos interdisciplinares y financiación para responder a una necesidad que no deja de crecer", señala Martínez.

PARA TI, PALIATIVOS SUMA CASI 100 ENTIDADES

La conferencia se ha celebrado en el marco de la reunión anual de adheridos de Para Ti, Paliativos, una plataforma de concienciación social que busca sensibilizar y generar comprensión en torno a los cuidados paliativos.

Nacida en noviembre de 2024 con el respaldo de 13 organizaciones, actualmente reúne a 96 entidades: asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionales y fundaciones que trabajan juntas para que los cuidados paliativos lleguen a todas las personas que los necesitan.

"Que casi 100 entidades compartan hoy esta causa demuestra que los cuidados paliativos ya no son un asunto solo de profesionales, sino de toda la sociedad. La visita del doctor Bruera nos recuerda hacia dónde debemos avanzar: una atención que cuide a la persona desde el primer momento. Nuestro compromiso es que ese derecho llegue a todos, vivan donde vivan", ha finalizado el presidente de la Fundación Pía Aguirreche y portavoz de Para Ti, Paliativos, José Galíndez.