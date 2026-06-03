Archivo - Experto considera que los organismos y la sociedad siguen "estando mal preparados" para afrontar una posible pandemia - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor Distinguido de la estadounidense Universidad de Colorado, José Luis Jiménez, ha asegurado que los diferentes organismos encargados de la protección de la salud pública y los ciudadanos siguen "estando mal preparados" para afrontar una posible pandemia, por lo que no se ha evolucionado en este sentido desde la originada por la Covid-19.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los Ministerios de Salud y el poder económico y la sociedad en general" son los elementos que ha citado en relación con la falta de previsión ante una nueva situación de emergencia sanitaria de estas características.

Así lo ha puesto de manifiesto Jiménez durante su participación en el webinar 'P+Reparación pandémica. Cambios en prevención y control de infecciones', que ha organizado de forma 'online' la Red Española de Investigación en COVID persistente (REiCOP) de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y que sido inaugurado por la presidenta de estas dos entidades, la doctora Pilar Rodríguez Ledo.

"Hace ya seis años desde el inicio de la pandemia" y, "superada aquella fase de emergencia nacional", quedan todavía "muchos flecos", los cuales "son muy importantes". "Estamos hablando de la vida de millones de personas" y, en concreto, de "dos millones de personas en nuestro país, o un poco más", ha explicado en relación con la Covid persistente.

PREVENIR LA COVID PERSISTENTE

"La mejor manera de prevenir la COVID persistente es no contagiarnos de la Covid aguda", pero es necesario "hacer una reflexión", ya que "parece que hemos normalizado ciertas cosas", ha afirmado, para añadir que "normalizarlas es quitarles la importancia". Es "descuidarnos de cómo disminuir su ocurrencia" y "su prevalencia", ha subrayado.

En este punto, ha destacado que siguen siendo oportunos elementos de "protección, de estilos de vida, de mascarillas, de higiene, de filtrado, de ventilación". "Esto es un compromiso ético que tenemos que adquirir toda la población, especialmente los profesionales sanitarios", ha enfatizado, al tiempo que ha declarado que el objetivo es "evitar todo este costo de vida humana, de calidad de vida, pero también costo derivado de enfermedad que se produce".

Una vez señalado que la regulación sanitaria no depende de los clínicos, pero que estos sí pueden influir "en la toma de decisiones", Ledo ha recordado que "nadie" se encuentra "a salvo de desarrollar una Covid persistente o una Covid complicada", dicho todo ello "sin alarmar".

Tras ello, Jiménez ha ahondado en el motivo que ocasionó los contagios de la Covid-19, subrayando que este fue "la transmisión por el aire", y es que "lo de las manos y todo aquello eran cosas menores". Al respecto, ha destacado que se produjo "confusión" durante la pandemia, ya que "los médicos confundieron la gravedad con la dilución", lo que "es un error de física".

"LA MAYORÍA" DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS SE TRANSMITEN POR EL AIRE

"Cuando nos alejamos de alguien, hay menos transmisión; el hecho de que se transmite más cuando estamos cerca es una evidencia fuerte de que va por el aire", como "la mayoría" de las enfermedades respiratorias, ha insistido. De hecho, "cuánto más tiempo, cuánto peores sean las mascarillas, cuanto más hablemos", todo ello "favorece el contagio".

Por contra, ha manifestado que "lo desfavorece más ventilación", así como las citadas mascarillas, aunque estas solo son 100 por cien efectivas cuando "sellan bien", cuando "dejan marca en la cara". A las quirúrgicas "se les escapa el aire por todos los lados", ha explicado, por su parte.

Jiménez, que ha recordado que "no todas las personas contagian igual", ya que "la mayoría no contagia y hay unos pocos con alta carga viral que contagian mucho", ha sostenido que algo que se promovía "mucho" en la pandemia, "y se ha hecho muy poco y sigue siendo asignatura pendiente", es "tener medidores de CO2" en "todos los hospitales, en todas las escuelas".

La siguiente pandemia "será otro virus respiratorio", en concreto, "otro coronavirus o, tal vez, una gripe", ha manifestado. "Estos son los que tienen más probabilidades de que se empiecen a propagar muy rápido y de manera que no los podamos parar", ha expuesto.