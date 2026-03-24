Experto asegura que "la IA puede acabar con las listas de espera en Dermatología" - FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el doctor Pablo Ortiz Romero, ha puesto de relieve que "la Inteligencia Artificial (IA) puede acabar con las listas de espera en Dermatología", por lo que los profesionales podrán centrarse "en los casos más difíciles".

"En unos años, la IA resolverá los diagnósticos fáciles", ha manifestado, al tiempo que ha declarado que "se ha demostrado que es mejor que trabajen juntos una máquina y un humano a que trabaje una máquina sola o un humano solo". "Eso, probablemente, va a ser el futuro de la Dermatología", ha explicado en su conferencia impartida en la Fundación Ramón Areces.

Para Ortiz Romero, este avance ya está cambiando el día a día de los especialistas, y es que, por ejemplo, en diagnóstico, el binomio ojo clínico-biopsia se refuerza perfectamente con la ayuda de la IA. Así, 'Pander', un sistema de IA multimodal específico para Dermatología entrenado con dos millones de imágenes de 11 hospitales en Australia, ha mostrado ser un 10 por ciento mejor que los dermatólogos en diagnóstico precoz de melanoma y hasta un 16 por ciento más óptimo que estos en otras patologías.

De hecho, su integración con 'Vectra', otro dispositivo que reconstruye el cuerpo en 3D gracias a 40 cámaras, ha permitido revisar cerca de 500 pacientes con unas 200.000 lesiones, clasificar con precisión 2.600 lunares y detectar 216 tumores malignos. "La máquina les estaba diciendo a los dermatólogos: de estas 200.000 lesiones, estaos pendientes de estos lunares que sí son importantes", ha subrayado.

"La IA mostró, además, capacidad pronóstica solo con la foto del primer día, superando parámetros como ulceración o grosor, y fue un 10 por ciento mejor que la media de los humanos y un 3 por ciento mejor que el mejor humano", identificando precozmente tres de cada cuatro lesiones que terminaron siendo melanoma, frente al 30 por ciento de exactitud humana, ha continuado.

Junto a ello, se ha referido al Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) y 'Skin Analytics', que utiliza cuestionarios y la captura de imágenes para tomar, después, sus propias decisiones. "Si decide que es benigno, le da el alta al paciente y nunca más le va a ver un médico por esa lesión, logrando una precisión del 99,7 por ciento, comparado con equipos de dermatólogos que se quedaron en el 98,9 por ciento de acierto", ha afirmado.

SE HARÁN CADA VEZ MENOS BIOPSIAS

En un futuro, se harán cada vez menos biopsias y se llevará a cabo una monitorización en tiempo real, ha proseguido Ortiz Romero, para indicar también que son útiles biomarcadores como la interleuquina 6 para detectar reacciones medicamentosas lo antes posible y actuar antes del daño. También, ha destacado el papel creciente de dispositivos 'wearables' o de llevar puestos.

En este contexto, el también catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha señalado que, a nivel mundial, 2.000 millones de personas tienen algún problema dermatológico y que más del 40 por ciento de los adultos en Europa presenta al menos una enfermedad cutánea cada año, con el cáncer de piel como el tumor más frecuente.

A su juicio, con el debate abierto sobre la incorporación de la estética, es necesaria la superespecialización y consultas monográficas de alta complejidad. Además, se ha referido a la prevención, protagonizada por campañas al respecto, que dan esperanza para la reducción de los melanomas.

Por último, ha vaticinado que "muchas enfermedades genéticas se van a poder curar", mientras que en Oncología ha descrito la transición de la talla única a la Medicina personalizada y de precisión, con subtipos biológicos de melanoma (mucosa, ocular, acral, cutáneo) y mutaciones específicas. "Dentro de una población que tiene una enfermedad determinada, no son todos iguales", ha subrayado.