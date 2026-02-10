Un experto asegura que la endoscopia bariátrica adelgaza de forma más natural que los fármacos GLP-1

Archivo - Imagen de archivo de una persona subiendo a una báscula. - CÓMETE TUS MIEDOS - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Unidad de Endoscopia Bariátrica del Hospital Universitario HM Sanchinarro, Gontrand López-Nava, ha explicado que los fármacos GLP-1 reducen el apetito, pero ha destacado que la endoscopia bariátrica actúa directamente sobre el estómago.

"Los GLP-1 son un modulador cerebral, y la endoscopia es una terapia mecánico-funcional del estómago donde no solo luchamos contra el hambre, sino que modificamos la fisiología gástrica", ha detallado el experto.

Según el especialista, "con la endoscopia se actúa en el estómago y se acompaña de apoyo psicológico y nutricional, pero los fármacos actúan solo en el cerebro". Además, ha asegurado que la técnica de la endoscopia bariátrica está en pleno auge, sobre todo entre usuarios de los fármacos, por su efectividad.

"Es como una endoscopia común: entramos por la boca, hacemos unos pliegues en el estómago y en apenas 24 horas el paciente puede estar en casa haciendo vida normal", detalla López-Nava, que recuerda que gran parte de los usuarios de los fármacos los abandona a los tres meses.

Esta intervención no es la misma que la cirugía bariátrica tradicional, en la que se realiza una modificación del estómago e intestino de forma definitiva y no reversible. La endoscopia no provoca cicatrices y supone un proceso no invasivo y de rápida recuperación. En su caso, la endoscopia bariátrica permite una pérdida media del 15 o 20 por ciento del peso corporal en el primer año, con los primeros seis y nueve meses como fase de mayor reducción de peso. Sin embargo, hay casos en los que se puede superar el 20 por ciento.

"El acompañamiento nutricional que damos, junto al acompañamiento psicológico para combatir el hambre emocional, hacen de este proceso integral una vía fiable para cambiar los hábitos de vida y reducir de manera duradera y segura el peso", subraya el profesor.

López-Nava no rechaza el uso de fármacos, pero sí que concreta su uso. "Todo el mundo sabe que tiene unos efectos secundarios que ya se indican al adquirir los fármacos. Y ahora ha quedado demostrado el efecto rebote. Estos pinchazos son una buena opción si se quiere algo temporal, pero al ser de autogestión y requerir de un uso constante, si se busca un resultado mantenido en el tiempo y eficiente, la mejor opción es la endoscopia. Casi el 90% de nuestros pacientes ya han usado fármacos", ha finalizado.