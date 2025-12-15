Un experto advierte de que España no cuenta con un protocolo de detección precoz de cáncer de próstata: "Lo hacemos mal"

Archivo - Imagen de recurso de cáncer de próstata. - JAMESBENET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El médico adjunto del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Vilaseca, ha advertido de que en España no existe actualmente ningún protocolo establecido de detección precoz del cáncer de próstata y ha abogado por mejorar el cribado de esta enfermedad.

"No hay ningún protocolo establecido de detección precoz del cáncer de próstata. Actualmente lo estamos haciendo mal en España y sabemos que lo estamos haciendo mal", ha indicado durante la presentación del documento 'Consenso para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata', del que ha sido coordinador.

El experto ha explicado que el cribado del cáncer de próstata se puede mejorar, ya que "no se trata de realizar el análisis del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) a todos los hombres. Los estudios recientes permiten afinar los protocolos, combinando pruebas de imagen como la resonancia magnética y teniendo en cuenta distintos factores de riesgo", ha añadido.

Así se ha mostrado Vilaseca durante la presentación del 'Consenso para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de próstata', el primer documento en España que, de forma coordinada entre expertos clínicos y asociaciones de pacientes, establece las líneas prioritarias para una atención integral y equitativa en este tipo de cáncer.

El trabajo ha sido elaborado por la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y Recordati. Además, cuenta con el cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Urología (AEU) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR).

En este contexto, Daniel Pérez-Fentes, urólogo en el Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y Coordinador Nacional del Grupo Uro-Oncológico de la Asociación Española de Urología, ha defendido individualizar el PSA.

"Tenemos que curar a los pacientes curables y evitar el sobretratamiento, así como reducir el número de pacientes que diagnosticamos tarde y con metástasis", ha subrayado Pérez-Fuentes.

En el trabajo los expertos advierten de que el PSA no está exento de riegos, entre ellos, el sobrediagnóstico, el sobretratamiento y los efectos secundarios derivados de las intervenciones innecesarias, como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil.

MÁS DE 30.000 NUEVOS CASO AL AÑO

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los varones en España, con una elevada incidencia y una edad media al diagnóstico cercana a los 70 años. Las estimaciones para 2025 sitúan la incidencia en más de 30.000 nuevos casos anuales y la prevalencia en torno a los 250.000 casos. Cada año fallecen aproximadamente 6.000 hombres en España como consecuencia de ese tumor. A nivel mundial, en 2022 se diagnosticaron cerca de un millón de casos, lo que representa el 7,8 por ciento de todos los cánceres.

Para mejorar la calidad de vida de los pacientes, el documento ha contado con un comité multidisciplinar formado por urólogos, oncólogos, pacientes, un especialista en nutrición y un psicooncólogo. Tras varias reuniones, los expertos y pacientes han publicado este texto que aborda puntos como diagnóstico precoz del cáncer de próstata, la medicina de precisión, el modelo de atención centrado en la persona, el apoyo a los pacientes y el seguimiento a largo plazo.

Además, el trabajo hace un llamamiento "claro" y "urgente" a transformar el abordaje de este tipo de cáncer y situar la calidad e vida del paciente como eje central de la atención. En este sentido, recomiendan informar de manera clara, comprensible y honesta sobre las opciones terapéuticas; fomentar la toma de decisiones compartidas; conocer e integrar el entorno familiar; garantizar un apoyo psicológico y emocional, entre otros.

"Este consenso representa un cambio de paradigma al situar al paciente en el centro de todas la decisiones clínicas. Un trabajo que integra la evidencia con la experiencia clínica", ha indicado el vicepresidente de la Asociación Española de Urología, Alberto Budía.

"Hace falta sacar del armario este cáncer del sexo masculino, del que no se habla, pero que existe. En la AECC atendemos a 23.400 casos de cáncer de mama, entre pacientes y familiares, frente a 2.700 de cáncer de próstata, cuando la prevalencia anual es de 36.000 casos de mama y 34.000 de próstata. Los hombres no vienen a pedirnos ayuda", ha lamentado el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes.