Experto advierte de "una brecha" en el abordaje de adicciones y otros trastornos mentales en personas LGTBI+

Archivo - Adicciones: tabaco, alcohol, pastillas. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El médico especializado en atención de adicciones Felipe Yobino, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), ha advertido de la existencia de "una brecha" en el abordaje de adicciones y otros trastornos mentales en personas LGTBI+ que retrasa la detección y tratamiento adecuado del problema.

Yobino ha señalado que las razones de esta brecha son varias, entre las que ha destacado las experiencias previas de discriminación o de incomprensión en el sistema sanitario, el temor a no ser tratado con respeto o la falta de formación específica de algunos profesionales, lo que dificulta preguntar y diagnosticar correctamente.

Junto a esto, ha apuntado a lo que en patología dual se conoce como "doble estigma", esto es, el que afecta a quien sufre a la vez un trastorno mental y una adicción, que ha aseverado que en en el caso de las personas LGTBI+ puede llegar a convertirse en un "triple estigma". "El resultado es que muchas personas llegan tarde, no llegan o abandonan el tratamiento", ha comentado.

Todo ello puede llegar a tener consecuencias "muy serias", según ha indicado Yobino, quien ha explicado que un diagnóstico tardío o ausente implica más sufrimiento evitable, cuadros que se cronifican, más recaídas y peor pronóstico. Asimismo, ha recordado que atender solo una de las dos partes de la patología dual suele ser insuficiente y favorece el fracaso terapéutico.

"No podemos olvidar que detrás de algunos de estos cuadros hay un riesgo de conducta suicida que no debemos minimizar. En términos de salud pública, la brecha se traduce en oportunidades perdidas de prevención y detección precoz, y en una desigualdad que va en contra de un principio básico, que todas las personas reciban la atención que necesitan", ha argumentado.

MAYOR PREVALENCIA DE ADICCIONES Y OTROS TRASTORNOS MENTALES

Según la literatura internacional, hay una mayor prevalencia de algunos trastornos mentales y de problemas relacionados con el consumo de sustancias en personas del colectivo que entre la población general. Revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes también describen tasas más altas de depresión, ansiedad y conducta suicida entre personas trans y de género diverso.

"Conviene leer estos datos con rigor y prudencia, pero la explicación mejor respaldada por la evidencia a estas diferencias es el llamado modelo del estrés de minorías", ha apuntado Yobino, quien ha detallado que "no es la identidad lo que genera el riesgo, sino la exposición sostenida a un entorno adverso".

De este modo, el experto ha detallado que el estrés crónico que afecta a las personas LGTBI+, como consecuencia de situaciones de discriminación, rechazo, violencia, estigma, miedo anticipado a ser rechazado, necesidad de ocultarse u homofobia y transfobia interiorizadas, puede aumentar la vulnerabilidad a problemas de salud mental y, en algunos casos, al consumo de sustancias "como forma de afrontamiento o de autorregulación del malestar".

A ello, el experto ha sumado otros factores estructurales como la soledad no deseada, la falta de apoyo social o las barreras de acceso a una atención sanitaria "que no siempre ha sido sensible a esta realidad".

ABORDAJE BASADO EN LA EVIDENCIA Y RESPETUOSO

Felipe Yobino ha recordado que el tratamiento de la patología dual debe abordar a la vez el trastorno mental y la adicción, "de forma coordinada, individualizada y sostenida en el tiempo". En el caso de la atención a personas LGTBI+, ha señalado que se debería sumar una atención "afirmativa, accesible, basada en la evidencia y culturalmente competente, es decir, respetuosa con la diversidad y capaz de tenerla en cuenta sin prejuicios ni suposiciones".

En este sentido, ha destacado que es necesario contar con profesionales formados, espacios seguros y de confianza, confidencialidad y la capacidad de incorporar la perspectiva interseccional al plan terapéutico. La clave, según ha resaltado, está en no tratar "distinto" a alguien por ser LGTBI+, sino en tratar a cada persona "de manera competente, centrada en ella y libre de barreras".

En este marco, ha defendido la importancia de la psiquiatría de precisión, un paradigma que aboga por tratar a las personas y no a las sustancias.