Un experto advierte sobre la baja participación en el cribado de cáncer de cérvix en España

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unidad de Patología TGI-VPH del HU Infanta Leonor Vallecas-Madrid y presidente de la Asociación HPV Madrid, Jesús de la Fuente, ha advertido este lunes sobre la "poca participación" existente en el cribado de cáncer de cérvix en España, por lo que ha destacado la importancia de la concienciación entre las mujeres, así como de la "eliminación del estigma" para mejorar estos datos.

"Todavía hay muchas mujeres que no se están cribando y esto puede ser un problema", ha asegurado De la Fuente durante una rueda de prensa de la compañía biofarmacéutica MSD, que se ha celebrado en el marco del Día Internacional de Concienciación del Virus del Papiloma Humano.

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común, ya que se estima que hay 660 millones de personas infectadas en el mundo por este virus. Aunque la mayoría de las infecciones por VPH remiten por sí solas, las persistentes podrían causar ciertos cánceres y enfermedades relacionadas. De hecho, además de otros tipos, es responsable de aproximadamente el 100% de los cánceres de cuello de útero (también conocido como cáncer de cérvix); el cuarto cáncer femenino más común en mujeres de entre 15 y 44 años en España.

El cribado de cáncer de cérvix es el procedimiento que se lleva a cabo para detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. En España, desde 2019, pasó a ser un programa organizado de carácter poblacional y a incorporar la prueba de detección del virus del papiloma humano como prueba primaria de cribado en una parte de la población diana. Este programa va dirigido a mujeres en edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.

"Actualmente se encuentra en distintas frases de implantación. Ya se ha iniciado en todo el territorio nacional, pero es verdad que cada comunidad autónoma o cada ciudad autónoma lo está desarrollando con ritmos diferentes", ha lamentado el experto.

Así, De la Fuente ha reconocido que los análisis provisionales de participación en este cribado "no son los mejores", por lo que ha pedido a las mujeres que acudan a hacerse las pruebas. "Necesitamos que todas las mujeres estén atentas a sus dispositivos móviles, que respondan a las llamadas, que miren en su buzón de correos si le llega la carta y que, por favor, si les llega la invitación, que vayan a hacerse las pruebas. Que esto afecta a todo el mundo. Que no piensen que porque tengan unas determinadas condiciones en sus relaciones no les va a afectar", ha insistido De la Fuente.

Al hilo, el experto ha señalado que en la actualidad hay dos modelos de cribado, el presencial y la autotoma. "En el modelo clásico, la mujer se desplaza hacia el centro sanitario y un profesional le coge la muestra de su cuello de útero y luego se analiza", ha explicado. En cuanto a la autotoma, De la Fuente ha detallado que se le da el dispositivo de recogida a la mujer y en la "comodidad de la intimidad de su casa", puede coger esa muestra y luego acercarla al centro sanitario. "Además, la autotoma está totalmente contrastada y es igual de fiable que si la muestra la toma un profesional sanitario", ha agregado.

En este sentido, el experto ha defendido la utilidad del cribado para prevenir de una manera precoz el cáncer de cérvix, ya que ha asegurado que "más del 65 por ciento de los casos de este cáncer suceden en mujeres que no se han hecho un cribado".

VACUNACIÓN, OTRA HERRAMIENTA FRENTE AL VPH

Otra de las herramientas para evitar las enfermedades o cánceres asociados al VPH es la vacunación. En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, ha destacado que en España se vacuna frente al VPH a los chicos y chicas de 12 a 18 años.

"Aunque, algunas comunidades, en concreto el País Vasco y Murcia, han decidido llegar en chicos hasta los 25 años, y en Galicia hasta los 21 años. Cuando repasamos las recomendaciones internacionales, prácticamente todos los países de nuestro entorno tienen vacunación hasta esos 25 y 26 años", ha añadido.

En este punto, Pérez ha subrayado los datos de un estudio en Australia, que demuestran los beneficios de la vacunación en hombres. "Vacunando hasta los 25 años evitamos un número importante de casos de cáncer directos en esos varones y, además, también se evita la circulación del VPH y se consigue llegar a una mejor y más rápida eliminación del cáncer de cérvix", ha afirmado.

"Además, este año se ha introducido un cambio también en las recomendaciones de vacunación, que es llegar hasta 45 años en prácticamente todos los grupos de riesgo que estaban incluidos. Hasta ahora teníamos solamente recomendaciones hasta los 25 años, pero ahora estarán cubiertas esas vacunación por parte de los servicios de salud hasta los 45 años", ha informado.

Por último, durante la rueda también se ha presentado la campaña 'Escribe tu propia historia'. Una iniciativa que este año cuenta con el aval de 62 entidades sociosanitarias y que se engloba en el proyecto 'El VPH es cosa de todos'.