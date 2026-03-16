Experto aconseja la enucleación prostática como tratamiento para hiperplasia benigna de próstata en todos los hospitales - ICUA

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Servicio de Urología del Instituto de Cirugía Urológica Avanzada (ICUA), el doctor Fernando Gómez, ha realizado el primer manual en español para la práctica de la enucleación prostática endoscópica con láser (HoLEP), la cual recomienda en todos los hospitales como tratamiento para hiperplasia benigna de próstata.

Este "se trata del tratamiento más completo y eficaz" para esta afección, ha señalado, con motivo de la presentación de esta obra en el Congreso Europeo de Urología, celebrado en la ciudad británica de Londres. La misma, que ha sido desarrollada en colaboración con la compañía farmacéutica Italfarmaco, muestra que esta terapia ofrece tiempos quirúrgicos más cortos y una curva de aprendizaje más breve.

La HoLEP contribuye a reducir de forma significativa la incontinencia urinaria precoz tras la operación y permite al sujeto recuperar su funcionalidad sexual, preservando la función eyaculatoria. Además, es una técnica mínimamente invasiva que permite extraer el tejido prostático que obstruye la uretra, utilizando un láser introducido a través de la propia vía urinaria, sin incisiones externas.

"Este manual no pretende reinventar la técnica, sino depurarla, simplificarla y estandarizarla", ha continuado su autor, que ha añadido que esta "está madura y lista para su adopción generalizada". Así lo ha afirmado debido a que, tradicionalmente, se ha considerado una cirugía compleja y reservada a centros especializados.

PROTEGER EL ESFÍNTER URINARIO

No obstante, para mejorar los resultados de la enucleación, es necesario proteger el esfínter urinario durante la intervención. Para ello, se halla la llamada 'liberación apical precoz', maniobra quirúrgica que permite separar el tejido prostático del esfínter al inicio de la cirugía, reduciendo la tracción y el daño mucoso.

Todo en relación con una enfermedad muy frecuente en hombres, ya que afecta al 9,2 por ciento de los varones mayores de 40, según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Esta cifra asciende hasta el 35 por ciento en los mayores de 75 y puede llegar al 90 por ciento a partir de los 80 años.

En todo el mundo se estiman cerca de 94 millones de casos de esta patología, que provoca dificultad para orinar, chorro débil, urgencia urinaria y múltiples despertares nocturnos y puede tener un impacto significativo sobre la calidad de vida. Para ellos está indicada esta técnica, sobre la que, en 2019, Gómez publicó una modificación técnica que denomina enucleación en bloque, cuyo objetivo es preservar al máximo el esfínter urinario.

"El resultado ha sido una reducción drástica de la incontinencia", ha proseguido, para agregar que, con las técnicas láser iniciales, podían rondar el 30 por ciento, a un entre 2 y 3 por ciento y, entre el mes y los tres meses tras la intervención baja del 1 por ciento". "Esto cambia la experiencia del paciente y reduce un efecto adverso que antes se asumía como parte del precio a pagar", ha precisado.