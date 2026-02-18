Experto aboga por "invertir tiempo en prevenir en lugar de perderlo en tratar enfermedades" - LONGEVITY WORLD FORUM,

El director del Instituto para la Investigación del Envejecimiento de la Escuela de Medicina Albert Einstein de la ciudad estadounidense de Nueva York, el doctor Nir Barzilai, ha puesto de manifiesto que "el objetivo debe ser invertir tiempo en prevenir en lugar de perderlo en tratar enfermedades".

De esta manera lo ha asegurado Barzilai con motivo de su participación en la primera jornada del IV Longevity World Forum, que se desarrolla estos días en Madrid, y en el que impartió la conferencia inaugural.

"Necesitamos prevenir el envejecimiento antes de que aparezcan las enfermedades", ha insistido este experto, que ha añadido que ello debe ser una prioridad para los gestores sanitarios de cara a conseguir un envejecimiento saludable. "No podemos maximizar, pero sí optimizar el ejercicio, la dieta, el sueño y las conexiones sociales", ha explicado.

Por ello, Barzilai lamenta que no se incluyan contenidos sobre nutrición, ejercicio y sueño en todas las Facultades de Medicina. "Lo que marca el envejecimiento saludable no es la edad, sino la funcionalidad y hacer lo que uno quiere hacer", ha sostenido el jefe del Servicio de Geriatría del madrileño Hospital Universitario de Getafe, el doctor Leocadio Rodríguez.

ACTUAR ANTES DE QUE APAREZCA LA FRAGILIDAD

El envejecimiento "es un proceso que tiene lugar a lo largo del tiempo", ha continuado Rodríguez, que ha explicado que, "según como esté el sujeto, los objetivos son distintos: prevenir, retrasar o tratar", por lo que anima a actuar antes de que aparezca la fragilidad.

"Conectar la biología del envejecimiento con la salud", y poner a esta última "por delante" y "no las enfermedades", es la meta que ha manifestado, por su parte, el director cientifico de la Hevolution Foundation, Felipe Sierra.