Expertas piden incluir la perspectiva de género en salud para mejorar el tratamiento del cáncer

Expertas piden incluir la perspectiva de género en salud para mejorar el tratamiento - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Igualdad del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS) ha celebrado en Salamanca la mesa redonda 'Salud y perspectiva de género', encuentro en el que las expertas asistentes han demandado incorporar la perspectiva de género en ciencia y salud, un aspecto clave para mejorar el tratamiento y respuesta clínica de los pacientes.

En este sentido, las especialistas han destacado que este concepto tiene impacto en los diferentes factores e indicadores a la hora de llevar a cabo investigación y diagnóstico clínico, con posibles implicaciones en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. De hecho, han sostenido que enfermedades como los trastornos de salud mental y los accidentes cardiovasculares son algunos ejemplos en los que el desequilibrio de género en la investigación y la práctica clínica ha podido contribuir al infradiagnóstico.

"Las diferencias en la absorción y el metabolismo entre hombres y mujeres no siempre se tienen en cuenta a la hora de establecer las dosis de algunos fármacos, como los hipnóticos, lo que da lugar a, por ejemplo, el uso de dosis por encima de lo recomendable en el caso de las mujeres", ha indicado, en referencia al perjuicio de las segundas, Elisa Chilet, quien es Doctora en Salud Pública por la Universidad de Alicante, que está especializada en Género y Salud y que ha añadido que esta coyuntura "lleva aparejada riesgos no solo de salud, sino también a somnolencia, que puede implicar riesgos en la conducción u otras actividades".

Por otra parte, la doctora Amparo López Bernús, quien es especialista en Medicina Interna, se ha referido a la perspectiva de género en la formación, la cual "no debe incluirse como una mera asignatura, sino que debe tenerse en cuenta en todo momento en la carrera de los profesionales de forma transversal a la hora de estudiar casos clínicos o realizar estudios científicos".

"Los programas de salud y género que se implementan a nivel profesional deben salir de los centros de investigación, universidades y centros de salud para llegar a la población con el objetivo de que se sea más consciente de qué decisiones se toman y por qué", ha continuado la coordinadora del Área de Atención a la Ciudadanía y Pacientes del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, Mapi Muñoz Muñoz.

FORMAR PARA INVESTIGAR TENIENDO EN CUENTA ESTE CONCEPTO

Además, Silvia Rueda Pascual, quien es Doctora en Ingeniería Informática y profesora titular en la Universitat de València, ha subrayado que "la clave está en formar para investigar con perspectiva de género en todos los campos". "Hacer obligatoria esta formación en las universidades y centro de investigación sería un beneficio para desarrollar mejor ciencia para todos", ha asegurado.

Por último, Rueda Pascual ha declarado que la Inteligencia Artificial "también está sesgada y multiplica el impacto de estos sesgos en los datos", que ya de por sí obvian esa perspectiva de género. "Creemos que los algoritmos son neutros y nada más lejos de la realidad", ha concluido.