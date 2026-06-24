Expertas afirman que la coordinación entre profesionales permite mejores resultados clínicos al tratar heridas complejas - QUIRÓNSALUD

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las directoras de la Unidad de Heridas Complejas del Hospital Ruber Internacional de Madrid, las enfermeras Montserrat del Peso Vidal y Ana Isabel Igualada Jiménez, han subrayado que la coordinación entre profesionales "permite ofrecer una atención más completa, mejorar la toma de decisiones y obtener mejores resultados clínicos" al tratar heridas complejas.

"La cicatrización depende de múltiples factores" y "ninguna especialidad puede abordarlos todos de forma aislada", han expresado, para añadir que "muchas veces la clave no está en la herida, sino en todo lo que hay detrás de ella". "Por eso, realizamos una valoración integral de cada paciente para identificar factores como problemas vasculares, diabetes, infecciones, alteraciones nutricionales o dificultades de movilidad que pueden estar frenando la cicatrización", han explicado.

En este contexto, desde este centro del grupo sanitario Quirónsalud han manifestado que las heridas complejas, que pueden provocar "dolor persistente, limitación de la movilidad, riesgo de infección e incluso amputaciones", representan "un importante problema de salud que afecta a la calidad de vida de miles de personas y que, en muchos casos, permanece infradiagnosticado".

"Detrás de una herida que no cicatriza no suele existir únicamente una lesión cutánea, sino un conjunto de factores clínicos que condicionan su evolución y requieren un abordaje especializado", han insistido, al tiempo que han declarado que el objetivo de la Unidad de Heridas Complejas, cuya actividad se inició hace tres años, es "ofrecer una atención integral y personalizada a pacientes con heridas de difícil cicatrización".

Así, los expertos han afirmado que "las úlceras venosas de las extremidades inferiores, el pie diabético, las lesiones por presión, las heridas quirúrgicas complicadas o las lesiones traumáticas de difícil evolución son algunas de las patologías más frecuentes". Por ello, consideran que "uno de los errores más habituales es centrar la atención exclusivamente en la lesión sin actuar sobre la causa que la origina".

ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN PIE DIABÉTICO Y ÚLCERAS VASCULARES

De este modo, han incidido en que "la complejidad de estos pacientes exige la participación coordinada de distintos profesionales sanitarios". En este sentido, el citado departamento sanitario "trabaja de forma estrecha con especialistas de Cirugía Vascular, Endocrinología, Medicina Interna, Rehabilitación y Atención Primaria", lo que es "especialmente importante en patologías como el pie diabético o las úlceras vasculares, donde una actuación precoz puede marcar la diferencia entre la recuperación funcional del paciente o complicaciones tan graves como una amputación", han sostenido.

Por otra parte, han puesto en valor el hecho de que "la innovación tecnológica constituye otro de los pilares de la Unidad". "Entre las herramientas más avanzadas destaca la imagen hiperespectral, una tecnología que permite analizar de forma objetiva la perfusión y la oxigenación de los tejidos", han señalado, mientras que Peso Vidal e Igualada Jiménez han afirmado que esta "aporta información que no siempre es visible a simple vista" y "ayuda a detectar precozmente problemas en la evolución de la herida, valorar la respuesta a los tratamientos y tomar decisiones más precisas".

Además, este centro dispone de "terapias avanzadas" como "la oxigenoterapia tópica, apósitos de última generación y terapia compresiva especializada, adaptando cada estrategia terapéutica a las características y necesidades concretas de cada paciente", han expuesto los expertos que, por otra parte, han asegurado que "los resultados de este modelo asistencial van más allá de la cicatrización".

Así, Peso Vidal e Igualada Jiménez han resumido el trabajo realizado en esta Unidad señalando que este "no consiste únicamente en cerrar heridas". "Conseguimos evitar amputaciones, reducir complicaciones, devolver autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas", han aseverado, para concluir destacando que "muchas lesiones que parecen no tener solución pueden mejorar e incluso cicatrizar cuando se identifican correctamente sus causas y se aborda al paciente de forma integral".