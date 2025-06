Expertas advierten sobre los problemas para dormir que tienen las personas con enfermedades inmunomediadas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La neurofisióloga Milagros Merino y la farmacéutica hospitalaria María Ángeles González, ambas del Hospital de La Paz de Madrid, han advertido sobre los problemas para dormir que tienen las personas con enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID, por sus siglas en inglés).

Las IMIDs son enfermedades inflamatorias crónicas originadas por alteraciones del sistema inmunológico que afectan a más de 2,5 millones de personas en España, es decir, el 6,4 por ciento de la población. Entre ellas se engloban patologías como la artritis reumatoide, artritis psoriásica, enfermedad inflamatoria intestinal (la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa) o la psoriasis; entre otras.

Durante su participación en un encuentro del Congreso Actualfarma 2025, las especialistas han profundizado en cómo la inflamación crónica, característica de estas patologías, provoca síntomas nocturnos -como el dolor, el picor o la necesidad urgente de ir al baño- que alteran significativamente el descanso de los pacientes, afectando así a su bienestar general y calidad de vida.

"En el abordaje de estas patologías no basta con centrarse únicamente en la progresión de la enfermedad. Es fundamental contemplar también aspectos como la calidad del sueño y qué implicaciones puede tener en el día a día de las personas", ha señalado Merino.

De este modo, han recordado que hasta el 60 por ciento de los pacientes con colitis ulcerosa activa presenta insomnio debido a los síntomas nocturnos; en artritis reumatoide, más del 80 por ciento de las personas con esta enfermedad reumática reporta alteraciones del sueño, y en el caso de la dermatitis atópica 1 de cada 2 adultos experimenta alteraciones del sueño al menos 3 noches a la semana.

"Estos datos nos obligan a ampliar la mirada e ir más allá. Debemos tener en cuenta el impacto que estas patologías tienen en la calidad del sueño de los pacientes y cómo esta puede agudizar síntomas como la fatiga, el cansancio, el estrés o la ansiedad. Mejorar el sueño es también reducir la discapacidad, la limitación y el desgaste que conlleva no dormir bien de forma crónica", ha señalado Merino.

Así, la neurofisióloga ha insistido en que "la falta de descanso no solo afecta al sistema inmunológico, sino que desencadena una cascada de consecuencias que alteran la salud física, emocional y social del paciente. De ahí la necesidad de contemplarlo como parte clave del tratamiento".

LA IMPORTANCIA DE DAR VOZ AL PACIENTE

La sesión, organizada con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie, también ha puesto en valor el uso de herramientas como los PROs (Patient-Reported Outcomes) para comprender con mayor precisión el impacto real de las IMID en la vida diaria y contemplar indicadores que evalúen la calidad del sueño de los pacientes, así como otros aspectos.

"Actualmente disponemos de herramientas que permiten recoger la experiencia del paciente, dándonos información muy valiosa sobre cómo se sienten y qué necesitan", ha explicado María Ángeles González.

"Esto no solo nos ayuda a ajustar tratamientos, sino que nos permite avanzar hacia un abordaje más centrado en la persona y no solo en los síntomas clínicos", ha agregado.

En esta línea, ha añadido que "la incorporación de los PROs en la práctica clínica debe ir de la mano de una formación continua tanto para los profesionales como para los propios pacientes. Solo así se logrará integrar su perspectiva en las decisiones terapéuticas".

Por último, González insiste en el valor de una atención centrada en el paciente, ya que considera que "incorporar su perspectiva a través de los PROs no solo enriquece la práctica clínica, sino que permite identificar aspectos menos visibles como los trastornos del sueño, que a menudo pasan desapercibidos en consulta. Si no se pregunta por ello, no se abordan. Y si no se abordan, no se mejoran".