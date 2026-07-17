Archivo - Experta señala que tratar a tiempo y de forma ambulatoria a pacientes de insuficiencia cardiaca mejora el pronóstico - MOYO STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cardióloga del madrileño Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, la doctora Paula Navas, ha destacado que tratar a los pacientes de insuficiencia cardiaca a tiempo y de forma ambulatoria "mejora claramente el pronóstico y evita los ingresos hospitalarios".

"Está demostrado que cada vez que ingresa un paciente con insuficiencia cardiaca, en vez de volver mejor a casa, suele volver un poco peor", ha indicado al respecto, señalando que, "por eso, hay que evitar que los pacientes ingresen por un primer episodio o por una descompensación". Al respecto, este centro cuenta con un Hospital de Día de Insuficiencia Cardiaca, que fue inaugurado en septiembre de 2023.

El mismo dispone de una consulta médica y de Enfermería especializada en el tratamiento y seguimiento de los pacientes, en la que se desempeñan Ana Iribarren y Carolina Yribarne. El objetivo es ofrecer ""una vigilancia estrecha del paciente para mantener su calidad de vida", ha expuesto la también cardióloga del Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo, la doctora Agustina Giarocco.

"Vigilamos los síntomas y realizamos pruebas como el electrocardiograma, el ecocardiograma, analítica y radiografías que nos dan información sobre la situación del paciente", ha proseguido, para agregar que se ajusta el tratamiento, con la posibilidad de "administrar medicación por vía intravenosa, como los diuréticos y el hierro". "El paciente permanece en la unidad alrededor de una hora y puede volver a casa con su medicación ajustada y su medicación administrada", ha subrayado.

CAUSA UNA POBRE CALIDAD DE VIDA

En relación con esta incapacidad del corazón para mantener el bombeo de sangre suficiente para regar el resto de los órganos, la cual causa síntomas como ahogo y retención de líquidos en piernas y abdomen, Navas ha declarado, por su parte, que, según se cumplen años, "la probabilidad de sufrirla es mayor". Además, "una vez instaurada, va empeorando" y "causa una pobre calidad de vida con frecuentes ingresos", ha asegurado.

Esta "no solo se da en pacientes mayores, también aparece en personas más jóvenes tras un infarto agudo de miocardio o que padecen algún problema cardiaco hereditario", ha continuado esta última, que ha concluido afirmando que, ante ello, el cuidado individualizado "también mejora la percepción del paciente", ya que "se siente más cuidado y, sobre todo, aprecia una mejora en su calidad de vida".