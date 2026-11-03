Experta señala que revisar y cuidar la boca antes de iniciar un tratamiento contra el cáncer previene complicaciones - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Medicina Oral y Diagnóstico Clínico de las Enfermedades de la Mucosa Bucal de Ruber Internacional Centro Médico Habana de Madrid, la doctora Milagros Díaz Rodríguez, ha destacado "la importancia de revisar y cuidar la boca antes de iniciar el tratamiento contra el cáncer" para "prevenir complicaciones y preservar la calidad de vida del paciente".

"Revisar el estado de la boca antes de iniciar la quimioterapia, radioterapia de cabeza y cuello u otros tratamientos oncológicos permite identificar problemas que podrían agravarse durante el proceso y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de complicaciones", ha indicado, tras lo que ha explicado que haciéndolo, es posible "tratar cualquier problema a tiempo".

En este sentido, ha manifestado que "algunas alteraciones bucodentales pueden pasar inadvertidas porque no provocan dolor en sus fases iniciales". "Las caries, las infecciones dentales o de las encías, las piezas dentales deterioradas y las prótesis que producen rozaduras son algunos de los problemas que conviene detectar antes de comenzar el tratamiento", ha afirmado, para añadir que "resolverlos con antelación ayuda a reducir el riesgo de que se conviertan en una complicación durante la terapia oncológica".

"Los tratamientos contra el cáncer pueden provocar diferentes alteraciones en la cavidad oral", siendo de las más frecuentes "la mucositis, la sequedad bucal, los cambios en el gusto y un mayor riesgo de infecciones y caries", ha continuado, al tiempo que ha apuntado que la primera "es una inflamación de la mucosa oral que cursa con la aparición de llagas dolorosas que, en sus estadios más avanzados, dificulta la ingesta de alimentos y el habla". "Es en muchas ocasiones el motivo que más afecta a la calidad de vida de los pacientes y la causa por la cual tienen que abandonar o dilatar el tratamiento oncológico", ha sostenido.

No obstante, Díaz Rodríguez ha asegurado que "los efectos dependen del tratamiento administrado y de las características de cada paciente". "En particular, la radioterapia dirigida a la cabeza y el cuello es la que más efectos secundarios tiene en la cavidad oral pudiendo producirse una afectación directa de las glándulas salivales y de la mucosa oral y, además, de los tejidos óseos de la zona", ha argumentado.

CONOCER LOS SÍNTOMAS

"La buena noticia es que, con una buena prevención, la aparición de muchas de estas complicaciones se puede reducir o controlar", ha insistido, para agregar en este sentido que "conocer los síntomas que pueden aparecer durante el tratamiento permite actuar con mayor rapidez". "La aparición de llagas, sequedad intensa, manchas blancas, sangrado de encías, hinchazón o dolor en los dientes o en la mandíbula debe ponerse en conocimiento del equipo sanitario", ha alertado.

Al respecto, y tras poner de manifiesto que "también es importante consultar si aparecen molestias al comer o al tragar", ha subrayado que "la fiebre acompañada de síntomas bucales requiere atención inmediata, especialmente en pacientes que reciben tratamientos capaces de reducir las defensas".

Junto a lo expuesto, ha señalado que "el cuidado diario de la boca también desempeña un papel importante en la prevención de complicaciones", para lo que las recomendaciones generales son mantener una higiene bucal suave y constante, con un cepillo de cerdas blandas y pasta dentífrica con flúor; utilizar productos adecuados para las mucosas, como enjuagues sin alcohol; mantener una buena hidratación; adaptar la alimentación si la boca está sensible; limpiar correctamente las prótesis dentales y comprobar que no produzcan heridas o rozaduras; evitar el tabaco y el alcohol, y revisar la boca de forma exhaustiva.

"Estas medidas deben individualizarse según el tratamiento, el estado de la mucosa y las necesidades de cada paciente", ha afirmado Díaz Rodríguez, que ha añadido que "si aparecen lesiones o dolor, conviene solicitar orientación profesional antes de modificar los productos de higiene o utilizar tratamientos por cuenta propia".

Por último, la especialista, que ha destacado que "la atención de la salud oral no debe limitarse a una revisión puntual antes de comenzar la terapia", ha afirmado que "en coordinación con el equipo de Oncología, el odontólogo puede contribuir a preparar la boca antes del tratamiento, reforzar las medidas preventivas y tratar las alteraciones que aparezcan".