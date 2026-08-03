Experta de Quirónsalud Marbella (Málaga) recomienda atención ante las señales de la otitis del nadador en niños

Archivo - Experta recomienda atención ante las señales de la otitis del nadador en niños - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud de Marbella (Málaga), la doctora Adelaida Sánchez, ha explicado los síntomas, cómo prevenir y en qué caso es recomendable consultar al pediatra por un caso de otitis del nadador.

La también conocida como otitis externa es una inflamación o infección del conducto auditivo externo que aparece con frecuencia tras la exposición prolongada al agua. La humedad retenida en el oído altera las defensas naturales del conducto auditivo y favorece la aparición de la inflamación o la infección.

"Es un problema frecuente, especialmente en niños que pasan muchas horas en el agua. La humedad acumulada en el oído puede favorecer la irritación de la piel y la aparición de infecciones", ha explicado Sánchez.

El síntoma más característico es el dolor de oído, especialmente al tocar o mover la oreja. También pueden aparecer picores, sensación de oído taponado o molestias al masticar. En algunos casos puede existir secreción por el oído y, en los niños más pequeños, la otitis puede manifestarse mediante irritabilidad, llanto o cambios en el comportamiento habitual.

Esta especialista recomienda estar atentos a estas señales, especialmente cuando aparecen después de varios días de baño continuado. La prevención resulta clave para reducir el riesgo de sufrir esta afección durante el verano. Los pediatras aconsejan secar cuidadosamente la parte externa del oído tras el baño e inclinar la cabeza hacia ambos lados para facilitar la salida del agua acumulada.

Asimismo, es importante evitar el uso de bastoncillos u otros objetos para limpiar el interior del oído ya que, según ha explicado Sánchez, "pueden irritar la piel del conducto auditivo e incluso provocar pequeñas lesiones que facilitan la aparición de infecciones". Además, ha recordado que "lo recomendable es secar únicamente la parte externa del oído".

DESACONSEJA LA AUTOMEDICACIÓN

Ante cualquier molestia de oído, los especialistas insisten en no automedicar. No todas las molestias tienen el mismo origen y utilizar gotas sin indicación médica puede dificultar el diagnóstico o no ser el tratamiento adecuado.

Por ello, la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella ha insistido en que "antes de utilizar cualquier tratamiento es importante conocer la causa del dolor, ya que no todas las afecciones del oído requieren el mismo abordaje".

Aunque muchas molestias iniciales pueden parecer leves, existen determinadas señales que requieren valoración médica. Así, se aconseja consultar con el pediatra cuando el dolor sea intenso, aparezca fiebre, exista secreción por el oído o se produzca pérdida de audición. Un diagnóstico precoz permite instaurar el tratamiento adecuado y evitar que la infección evolucione o genere mayores complicaciones.

Sánchez ha señalado que la mayoría de los casos evolucionan favorablemente cuando se diagnostican y tratan de forma temprana, por lo que recomienda consultar con el pediatra ante la aparición de dolor intenso, fiebre, secreción o pérdida de audición tras el baño.