Experta insta a reforzar la vigilancia 'One Health' ante el riesgo creciente de enfermedades zoonóticas

Archivo - Imagen de recurso emergencia sanitaria mundial. - ISTOCK - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La viróloga veterinaria del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC) Elisa Pérez ha instado a reforzar la prevención y la vigilancia desde un enfoque 'One Health', ante el riesgo creciente de enfermedades zoonóticas, que considera que "probablemente" serán el origen de la "próxima gran crisis sanitaria".

Así lo ha destacado en el encuentro 'Salud en todas las políticas', en el que Boehringer Ingelheim ha reunido a representantes institucionales, responsables públicos, veterinarios, sanitarios y otros profesionales de ciencias de la vida, así como del sector agroalimentario.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal y hasta el 75 por ciento de las enfermedades emergentes son zoonóticas, lo que refuerza la urgencia de adoptar enfoques coordinados como 'One Health'.

En su intervención, Pérez ha detallado que muchas enfermedades animales no afectan directamente a la salud humana, pero sí tienen un impacto significativo en la economía, el empleo y el medio rural. Al hilo, ha destacado la sanidad animal como un "pilar clave" para proteger la salud pública, la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad social.

MODELOS BASADOS EN LA PREVENCIÓN Y LA COORDINACIÓN

Durante el encuentro, se ha resaltado la necesidad de avanzar desde modelos reactivos hacia estrategias basadas en la prevención, incorporando de forma transversal la salud animal, humana y medioambiental en la toma de decisiones.

"La salud no puede abordarse desde compartimentos estancos. Trabajar de forma coordinada entre todos los actores no es una opción, sino una necesidad", ha señalado la directora de Animal Health de Boehringer Ingelheim España, Elena Gratacós.

Los participantes en la jornada han puesto de relieve la importancia de invertir en vigilancia, prevención y vacunación, además de mejorar la integración de datos y protocolos entre sectores. Asimismo, han destacado el papel de la educación y la formación en 'One Health' para fomentar una colaboración más estrecha entre los profesionales de la salud humana y animal.

Por otra parte, se ha afirmado que avanzar hacia políticas públicas que integren la salud animal permitirá no solo mejorar la respuesta ante futuras crisis sanitarias, sino también reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios, alimentarios y económicos.

El encuentro ha contado con la participación del director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Emilio Luis García Muro; la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho; y el subdirector adjunto del área de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA, Luis José Romero González.

También han acudido, en representación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Cristina Muñoz Madero y Carmen García Mascaraque; por parte de la Generalitat de Catalunya, Mercè Soler i Barrasús; de la Junta de Castilla y León, Olga Mínguez; y de la Asamblea de Madrid, Marta Marbán.

Además, han participado investigadores y expertos sectoriales de entidades de referencia como el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC), Universidad Complutense de Madrid, Visavet+ o ASPROVAC.