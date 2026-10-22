Archivo - Experta indica que no se puede exigir la realización de hábitos saludables si no se crean condiciones para mantenerlos - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NATTAKORN MANEERAT

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), María Cabello Salmerón, ha señalado que no se puede exigir a las personas que adopten hábitos saludables si no se crean "las condiciones que hacen posible mantenerlos", por lo que ha defendido "la flexibilidad y la adaptación de las recomendaciones a cada caso".

"Proteger la salud no implica necesariamente prohibir", ha indicado en referencia a los poderes públicos, al tiempo que ha manifestado que "mejorar el acceso a alimentos saludables, facilitar espacios para la actividad física y combatir la publicidad engañosa son algunas de las medidas que pueden favorecer decisiones más saludables".

De esta manera se ha expresado durante la celebración del 'XIX Seminario de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos', desarrollado bajo el lema 'Cuerpo, identidad y relato', encuentro en el que se han abordado los límites éticos de la Medicina, la salud y el deporte. Además, se ha estudiado la necesidad de evitar que la responsabilidad sobre la salud recaiga exclusivamente en cada individuo, sin tener en cuenta sus circunstancias personales y sociales.

La justificación de las normas antidopaje, la participación efectiva de las personas con discapacidad en el deporte y la conveniencia de determinadas intervenciones médicas en la fase final de la vida han sido otros de los aspectos tratados en la reunión, según el co-responsable de su dirección científica, el profesor Benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas.

La catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid, Carmen Pérez González, ha abordado las sustancias prohibidas en la lucha contra el dopaje. "La frontera entre el dopaje y otras mejoras es una frontera trazada por nosotros, y conviene revisarla de vez en cuando con honestidad", ha explicado, para añadir que "el gran reto de los próximos años será precisamente distinguir con criterios claros entre lo que devuelve a alguien a su estado normal y lo que lo lleva más allá, sin olvidar que detrás hay personas con derecho a la salud".

Por su parte, el miembro de la Facultad de Medicina, Salud y Deportes de la Universidad Europea, el doctor Víctor Jiménez Díaz-Benito, ha afirmado que "la mayoría de las discusiones se centran en la decisión individual y la responsabilidad del deportista, pero el debate implica a numerosos organismos y formuladores de políticas". A su juicio, el deporte "también puede reproducir desigualdades sociales y de género, especialmente cuando las normas y los mecanismos de control limitan la participación de determinados colectivos".

Tras ello, la profesora de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), ha sostenido que "la inclusión de las personas con discapacidad debe ir más allá de eliminar barreras físicas o introducir adaptaciones". Por ello, en el deporte, "es necesario revisar las prácticas habituales y comprobar si los entornos permiten que todas las personas participen, tomen decisiones y se sientan parte del grupo".

NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN AL FINAL DE LA VIDA

Por último, la miembro del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid), Helena Requejo Salinas, ha sostenido que "las decisiones sobre nutrición e hidratación al final de la vida representan uno de los dilemas más sensibles de la atención sanitaria". "La hidratación artificial y el tratamiento nutricional son intervenciones médicas que, como cualquier otra, pueden tener efectos adversos y riesgos", ha explicado.

"Es necesario distinguir entre el tratamiento nutricional y los cuidados orientados al confort, adaptar las decisiones a la evolución clínica y reevaluar continuamente si las intervenciones siguen aportando beneficios", ha manifestado al respecto, al tiempo que ha afirmado que "todo ello debe hacerse respetando la voluntad de la persona". "En la fase de agonía, la pérdida de apetito y sed forma parte del proceso fisiológico natura", por lo que "la nutrición y la hidratación artificiales pueden resultar desproporcionadas, no aportar beneficios y aumentar las complicaciones", ha declarado.

Sin embargo, ha apuntado que "para muchas familias, no iniciar o retirar un tratamiento nutricional puede interpretarse como una forma de abandono, debido a la dimensión emocional, cultural y religiosa que tiene la alimentación". Por ello, considera "fundamental" explicar adecuadamente las decisiones "y priorizar el bienestar del paciente".

"Cuando no existen instrucciones previas, la voluntad de la persona debe reconstruirse, en la medida de lo posible, con ayuda de su entorno", ha continuado, para concluir afirmando que "si surgen discrepancias, pueden consultarse los comités de ética asistencial o solicitarse una segunda opinión". La meta es "evitar intervenciones ineficaces o desproporcionadas sin dejar de atender a la persona", ha finalizado.