Experta destaca el "valor clínico y personal" del tratamiento finito en leucemia linfocítica crónica

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hematóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria), la doctora Lucrecia Yáñez, se ha referido a los resultados del estudio 'CLL17', y es que "la posibilidad de completar un tratamiento y después continuar el seguimiento sin medicación para la leucemia linfocítica crónica (LLC) tiene un valor clínico y personal muy importante".

"Una terapia finita que tiene una eficacia comparable a la de una terapia continua cambia la conversación con el paciente", ha manifestado, ya que en este trabajo se ha analizado que la terapia finita podría consolidarse como estándar de tratamiento para más pacientes con LLC en primera línea frente a las terapias hasta progresión.

Yáñez ha participado en la jornada 'ÁgoraH', organizada en Madrid por la compañía farmacéutica Johnson & Johnson, y que ha reunido a más de 100 hematólogos para ahondar en esta enfermedad y en el linfoma de células del manto (LCM). En la misma se ha expuesto que la terapia finita reduce la exposición acumulada al tratamiento, limita ciertas toxicidades a largo plazo y facilita intervalos libres de medicación.

Los estudios sobre tratamientos dirigidos de duración finita han abierto la puerta a nuevos estándares en el abordaje de neoplasias linfoproliferativas como la LLC y LCM. Esta última representa entre el 3 y el 7 por ciento de todos los linfomas, pero suele presentar un curso clínico agresivo e históricamente tenía opciones terapéuticas limitadas.

Por su parte, la LLC es el tipo de leucemia más frecuente en los adultos de los países occidentales, representa el 30 por ciento de los casos de leucemias que se diagnostican cada año y es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. La edad media para el diagnóstico se encuentra en 72 años, lo que hace que se deba tener en cuenta la fragilidad del paciente.

Precisamente en relación con esta patología, Yáñez ha divulgado que "una terapia oral continuada requiere una adherencia mantenida en el tiempo, mientras que, en una pauta de duración fija, el esfuerzo se concentra en unos meses". "La logística y el entorno social tienen mucha importancia: el soporte familiar, la capacidad para desplazarse, vivir solos o acompañados o ser dependientes", ha afirmado.

FRAGILIDAD

"Es importante valorar la fragilidad del paciente desde el diagnóstico y empezar a trabajar de su mano para mejorar su estado funcional, con trabajo multidisciplinar, para tratar de lograr que el paciente se encuentre en las mejores condiciones cuando requiera tratamiento", ha indicado, por otro lado, al tiempo que ha señalado que esta debe ser reevaluada "a lo largo del tratamiento".

En cuanto al LCM, se han abordado los resultados del estudio 'TRIANGLE', que ha evaluado la incorporación de un inhibidor de BTK al tratamiento inmunoquimioterápico en primera línea, y que ofrecen esperanza para evitar el uso de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. "La incorporación de un inhibidor de BTK en primera línea durante un tiempo limitado representaría un cambio de paradigma para los pacientes con LCM candidatos hasta ahora a trasplante", ha explicado el hematólogo del Hospital Universitario de Salamanca, el doctor Alejandro Martín.

"Al evitar la toxicidad asociada al trasplante, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes", ha continuado, para añadir que la innovación terapéutica ha cambiado de forma significativa el manejo del linfoma de células del manto, especialmente en las recaídas. "Hasta hace relativamente poco tiempo, los pacientes que progresaban tras estos tratamientos tenían un pronóstico muy desfavorable, con una esperanza de vida inferior a un año", ha finalizado.