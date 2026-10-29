Archivo - Experta destaca la donación en asistolia como una vía clave para optimizar la disponibilidad de órganos - ISTOCK. - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinación hospitalaria de Trasplantes del Hospital Universitario de Cáceres, la doctora Elena Gallego, ha destacado, en el contexto de las personas que padecen o han padecido una enfermedad hepática, la importancia de la donación en asistolia como una "vía clave para optimizar la disponibilidad de órganos".

La necesidad "del seguimiento y acompañamiento continuo del paciente en todas las fases del trasplante", ha sido puesta de relieve, por su parte, por la hepatóloga del Hospital Universitario de Badajoz (HUB), la doctora María Isabel Monge, que ha participado, junto a Gallego y otros expertos, en la reciente celebración en Badajoz de las 'Jornadas Formativas' de la Federación Española del Hígado (FEH).

El encuentro, al que han acudido más de 70 personas con enfermedad y/o trasplante hepático y que forma parte del 'Plan de Prioridades' de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), financiado por la Fundación ONCE, ha proporcionado actualización médica, ha abordado de forma integral desde la innovación quirúrgica y los avances metabólicos hasta la salud mental, la nutrición y el apoyo al cuidador.

Además, la cita ha sido empleada por los ponentes para visibilizar realidades como la soledad no deseada y la transición a la vida adulta en el trasplante. Uno de ellos ha sido el jefe del Servicio de Medicina Preventiva y de Salud Pública del HUB, el doctor Gregorio Montes, que ha expuesto las pautas de inmunización necesarias "para proteger al paciente trasplantado de órgano sólido". Los pasos médicos, pediátricos y psicológicos para asegurar el paso fluido del paciente joven a la atención adulta han sido detallados por la enfermera del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Paloma Martínez; el catedrático de Pediatría de la Universidad de Extremadura, el doctor Enrique Galán; y la psicóloga de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HEPA), Erika Guijarro.

FOMENTAR LA AUTONOMÍA

Tras ello, el responsable de la Unidad de Patología Infecciosa del HUB, el doctor Francisco Félix Rodríguez, ha explicado la prevención y manejo del citomegalovirus como infección crítica en pacientes inmunodeprimidos, mientras que la coordinadora de Proyectos Nacionales de FEH, Sara Román, y su técnico de Comunicación e Iniciativas, Sergi Ibor, han presentado estrategias prácticas para fomentar la autonomía, la vida independiente y la gestión de proyectos en la red asociativa.

Además, otros participantes en el evento han aportado soluciones dermofarmacéuticas con emolientes para aliviar el prurito en patologías colestásicas, expuesto las pautas de vigilancia y cuidados intensivos fundamentales en las primeras horas tras un trasplante hepático, destacado la estrecha relación entre el síndrome cardiovascular-reno-metabólico y el deterioro de la salud del hígado, y ofrecido una visión multidisciplinar combinando la experiencia del paciente con los avances en Hepatología, cirugía y Radiología intervencionista.

Junto a ello, han mostrado líneas estratégicas sobre fortalecimiento asociativo, transformación digital, proyección internacional y abordaje de la soledad no deseada; repasado la situación actual, diagnósticos y tratamientos de las hepatitis B, C y D; visibilizado el impacto emocional y los retos psicológicos que afrontan los pacientes en lista de espera de trasplante; y resaltado el papel del voluntariado formado para ofrecer un acompañamiento efectivo en el ámbito sanitario.

Por último, han proporcionado pautas nutricionales dirigidas a la prevención y control de enfermedades metabólicas hepáticas; detallado el modelo de trabajo de la 'Escuela de Cuidados' del Servicio Extremeño de Salud (SES) frente al sobrepeso y la obesidad; y analizado la visión clínica y la vivencia real del paciente respecto a la obesidad y su repercusión en la salud hepática.