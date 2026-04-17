Experta asegura que la ecografía asistida por IA en Atención Primaria mejoraría el diagnóstico de insuficiencia cardíaca - GE HEALTHCARE

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Con la ayuda de la ecografía asistida mediante Inteligencia Artificial (IA), podríamos mejorar mucho" en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ha asegurado la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Las Flores de Granada e investigadora del estudio 'CLAUD-IA', la doctora Helga María Castillo.

Ello sería posible "al poder diferenciar dos situaciones diferentes", siendo una "en la que se descarta la insuficiencia cardíaca", ha declarado en 'CardioClínica 2026', la Reunión Anual de la Asociación de Cardiología Clínica, que se está celebrando en Palma de Mallorca, en la que ha señalado que "este grupo de pacientes no serían derivados a Cardiología, evitando así derivaciones innecesarias". "Mejoraríamos así la accesibilidad para los pacientes que realmente son candidatos", ha afirmado.

A juicio de Castillo, con ello, se ganaría "tiempo para el paciente" al poder dirigir el "diagnóstico diferencial" hacia "otra causa que motive sus síntomas una vez descartada la insuficiencia cardíaca sin tener que esperar a la cita de Cardiología y, posteriormente, iniciar nuevos estudios". No obstante, ha recordado que puede darse otra coyuntura en la que "se confirma la insuficiencia cardíaca".

"En este caso, podríamos iniciar tratamientos adecuados iniciales y serían candidatos a derivaciones priorizadas", ha continuado en relación con uno de los principales retos clínicos del sistema sanitario, tanto por su elevada prevalencia como por la complejidad de su diagnóstico en fases iniciales. Así, se estima que afecta aproximadamente al 2 por ciento de la población adulta en países desarrollados y supera el 10 por ciento en mayores de 70 años, cifra que previsiblemente seguirá en aumento en los próximos años.

Uno de los principales desafíos radica en la detección precoz de la enfermedad, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, donde se produce el primer contacto con el paciente. Sin embargo, la baja especificidad de los síntomas iniciales -como disnea, fatiga y edema-, junto con las limitaciones de la exploración física y el acceso diferido a pruebas de imagen avanzadas, dificultan una orientación diagnóstica temprana y precisa.

"El médico de Familia se encuentra a menudo con algunas dificultades en su práctica clínica que retrasan el diagnóstico en este grupo de pacientes y, por tanto, el inicio precoz del tratamiento adecuado y necesario", ha señalado Castillo, quien ha añadido que este sanitario "debe conocer, al menos de manera básica, técnicas diagnósticas, y aplicarlas, de patologías de todas las especialidades".

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

Al respecto, ha destacado "la ayuda" que puede aportar la IA para facilitar "la consecución de los objetivos clínicos" a los que se enfrentan "de manera fiable y con seguridad", lo que "es la opción de futuro deseada". Por ello, es preciso avanzar hacia modelos asistenciales más resolutivos, en los que la Atención Primaria pueda asumir un papel más activo sin perder la coordinación con la atención especializada.

En este contexto, la incorporación de la ecografía portátil apoyada por IA es una posible herramienta para mejorar la valoración inicial de pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. De hecho, en el marco de 'CLAUD-IA', los profesionales están utilizando dispositivos como 'Vscan Air SL con Caption AI', un ecógrafo portátil de la compañía tecnológica sanitaria GE HealthCare que integra algoritmos de IA diseñados para guiar al usuario en tiempo real durante la exploración, estandarizar las vistas ecocardiográficas y automatizar la medición de determinados parámetros funcionales.

La hipótesis de esta investigación es que la ecocardioscopia clínica con integración de IA, realizada en pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca en consultas de Atención Primaria, no presente una inferioridad diagnóstica frente a la ecocardiografía reglada realizada en Cardiología tras su derivación.

"Desde mi punto de vista, la IA es algo que viene a sumar y no a sustituir", ha proseguido Castillo, que ha agregado que "existe una necesidad real de explorar nuevas formas de apoyar la toma de decisiones clínicas desde el primer nivel asistencial". Al hilo, la directora de Cardiología de GE HealthCare, Sonia Mora, ha señalado que "la insuficiencia cardíaca seguirá siendo un reto creciente en los próximos años".

"Analizar cómo la tecnología puede apoyar al médico de Familia en la detección temprana de la enfermedad cardiovascular representa una oportunidad para avanzar hacia una atención más cercana, coordinada y centrada en el paciente", ha finalizado esta última.