Archivo - Experta afirma que la atención híbrida busca dar respuesta a los profundos retos que afronta el sistema sanitario - FREEPIK - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Continuidad Asistencial del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, la doctora Andrea Mora, ha señalado que "la atención híbrida nace para dar respuesta a los profundos retos que afronta el sistema sanitario actual", como "el envejecimiento de la población, el incremento de prevalencia de enfermedades crónicas y la elevada presión asistencial".

No obstante, "considerarla una herramienta para hacer más con menos es una visión absolutamente simplista", ha indicado durante su participación en el 'XIII Congreso Internacional de Salud Digital', en el que la compañía tecnológica Medtronic ha organizado la mesa redonda 'Atención Híbrida: un nuevo paradigma para una Sanidad basada en valor'.

Según ha expuesto Mora en la cita celebrada en San Sebastián (Guipúzcoa), el verdadero valor de la atención híbrida "reside en transformar la relación entre el sistema sanitario y las personas". "La innovación tecnológica debe servir como soporte para la innovación organizativa, no solo en el desarrollo de los procesos, sino también en la monitorización de sus resultados", ha explicado, por otra parte, para añadir que es necesario "transformar un valor que muchas veces parece intangible en resultados objetivables, medibles, comparables y relevantes para la toma de decisiones".

En esta línea, y tras destacar que la Sanidad híbrida no es simplemente telemedicina, monitorización remota o la implantación puntual de herramientas digitales y proyectos piloto aislados, el resto de ponentes han señalado que "supone un rediseño asistencial profundo que combina de forma coordinada la asistencia presencial, las consultas virtuales y el seguimiento en el propio domicilio a lo largo de todo el proceso de salud".

Una de las intervinientes ha sido la miembro de la Unidad de Cirugía Colorrectal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria), la doctora Carmen Cagigas Fernández, quien ha compartido un programa de seguimiento a distancia tras una cirugía colorrectal con alta en el primer día. "El momento en que una iniciativa puede aspirar a ser algo más grande llega cuando deja de ser únicamente un ensayo y demuestra que responde a una necesidad real", ha expuesto.

EQUIDAD EN SU ACCESO

"Para consolidar este avance, las herramientas deben ser sencillas de usar, no añadir burocracia innecesaria a las plantillas y llegar a todos los pacientes de forma equitativa", ha añadido, mientras que el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Javier Padillo Ruiz, ha señalado que "el primer paso para convertir una innovación en práctica habitual es generar evidencia sólida que permita valorar sus puntos fuertes y sus potenciales puntos débiles".

A juicio del cirujano, "cando esa evidencia es reproducida por otros profesionales en diferentes centros y entornos, la propuesta inicial se consolida y puede implantarse de forma segura para el paciente", así como "de manera eficiente para el conjunto del sistema".

Por su parte, el jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, el doctor Benito Mirón Pozo, ha apuntado que se han diseñado "proyectos excelentes que desaparecieron cuando se acabó la financiación", a la vez que hay "prácticas mediocres que llevan décadas instaladas porque están dentro del circuito".

Ante ello, aboga por "reorganizar el trabajo sustituyendo tareas previas, contar con liderazgos capacitados, disponer de datos fiables y dar un reconocimiento formal y presupuestado a la actividad concreta". La innovación digital "tiene que estar recogida dentro de la actividad asistencial, ser medible y tener un coste razonable", ha apostillado.

Con todo, los ponentes han enfatizado que el avance de la atención híbrida "no requiere de meros proveedores tecnológicos de soluciones puntuales, sino de socios estratégicos capaces de realizar un acompañamiento integral a largo plazo". "Este rol de acompañamiento abarca la comprensión profunda de los circuitos clínicos, la capacitación de profesionales y pacientes, el apoyo metodológico en el rediseño operativo y la medición rigurosa de resultados sanitarios y de gestión", han finalizado.