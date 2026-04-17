Experta aconseja realizar pruebas de anticuerpos anti-Delta en personas con hepatitis B para un diagnóstico precoz

Archivo - Virus hepatitis. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa de Hepatología y Medicina Interna en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, María Buti, ha apostado por realizar, al menos una vez en la vida, pruebas para detectar anticuerpos anti-Delta en personas con hepatitis B, con el objetivo de conseguir un diagnóstico precoz del virus de la hepatitis D que permita mejorar el pronóstico a largo plazo.

La hepatitis Delta solo se desarrolla en personas infectadas por el virus de la hepatitis B, agravando el curso de la enfermedad y aumentando el riesgo de desarrollar complicaciones como el carcinoma hepatocelular y la cirrosis. La detección temprana permite adoptar medidas de cuidado hepático e iniciar tratamientos específicos.

Con motivo del Día Mundial del Hígado, que se conmemora este domingo, Gilead Sciences y especialistas en hepatología han subrayado la importancia de avanzar en la detección precoz y el abordaje integral de las patologías hepáticas, a fin de mejorar el pronóstico de los pacientes y prevenir complicaciones.

El jefe del Servicio de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Conrado Fernández, ha apuntado en este contexto el reto que sigue suponiendo el diagnóstico de la colangitis biliar primaria (CBP), una enfermedad autoinmune crónica poco conocida y de progresión lenta.

"El principal problema es que puede permanecer asintomática durante años y, cuando aparecen los síntomas, estos pueden confundirse con otras condiciones", ha explicado señalando que, uno de los síntomas más característicos, el prurito o picazón intensa, suele ser mal interpretado y no siempre se asocia con la enfermedad.

A pesar de que el diagnóstico puede realizarse mediante pruebas analíticas, la falta de sospecha clínica contribuye a retrasarlo, por lo que los expertos señalan que se debe mejorar su reconocimiento, sobre todo en Atención Primaria (AP), para facilitar una derivación temprana al especialista.

Buti y Fernández han coincidido en que se han producido avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas en España, pero han advertido de que persisten desafíos que deben afrontarse, como el acceso al diagnóstico en poblaciones vulnerables o el infrarreconocimiento de determinadas patologías.

"Necesitamos un enfoque integral que incluya educación, diagnóstico precoz y tratamiento temprano para seguir avanzando en la lucha contra las enfermedades hepáticas", ha aseverado la doctora Buti.