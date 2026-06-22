La expansión de las terapias con radioligandos impulsa la transformación del perfil de médico nuclear - SEMNIM

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La expansión de las terapias con radioligandos está impulsando una profunda transformación del perfil profesional del médico nuclear y reforzando su papel clínico dentro del abordaje multidisciplinar del cáncer, según han destacado en la sesión plenaria 'Teragnosis: Are We Ready?', celebrada en el 42.º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM), donde especialistas de referencia analizaron cómo las terapias con radioligandos están redefiniendo el papel de la Medicina Nuclear dentro de la oncología de precisión.

En este contexto, el doctor Stefan Prado Wohlwend, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ha defendido la figura del "oncólogo nuclear" como respuesta a la creciente complejidad de los pacientes candidatos a estas terapias. Los expertos coincidieron en que el especialista ya no participa únicamente en la selección de candidatos y la administración de tratamientos, sino que desempeña un papel cada vez más relevante en el seguimiento clínico, la evaluación de resultados, el manejo de toxicidades y la planificación de futuras estrategias terapéuticas.

"El reto ya no es únicamente administrar una terapia con radiofármacos, sino comprender cuál es la mejor secuencia terapéutica para cada paciente a lo largo de toda la enfermedad", ha explicado Prado Wohlwend.

Según los especialistas, la incorporación de estas terapias en fases cada vez más precoces del tratamiento oncológico está acelerando esta transformación y consolidando la necesidad de profesionales con una visión clínica más amplia e integrada. Y, más allá de las indicaciones ya consolidadas, la investigación está abriendo nuevas posibilidades para aplicar la teragnosis en tumores cerebrales, uno de los ámbitos con mayor actividad científica en la actualidad.

Así, han recordado que, aunque determinadas estrategias terapéuticas ya han demostrado resultados prometedores en algunos tipos de meningioma, los gliomas continúan representando uno de los principales desafíos para la investigación traslacional y clínica. Nuevas dianas moleculares, el desarrollo de emisores alfa, las estrategias de administración intraarterial y la combinación con otros tratamientos oncológicos figuran entre las líneas de trabajo que podrían ampliar significativamente el papel de la Medicina Nuclear en neurooncología durante los próximos años.

TERAGNOSIS: UN PILAR DE LA ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN

La evolución de la teragnosis ha sido especialmente acelerada durante la última década, han advertido, recordando que la aprobación de nuevos radiofármacos terapéuticos y el desarrollo de técnicas de imagen molecular cada vez más precisas han permitido seleccionar mejor a los pacientes, personalizar los tratamientos y optimizar los resultados clínicos.

Durante la sesión, la doctora Noelia Álvarez Mena, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ha recordado que "estamos asistiendo a una transición desde modelos terapéuticos estandarizados hacia estrategias cada vez más individualizadas, adaptadas a las características biológicas de cada tumor y de cada paciente".