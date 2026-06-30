Archivo - La existencia de Unidades de Pie Diabético se asocia a mayor seguimiento y detección de complicaciones, según un informe - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANUEL FABA - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP), Elena Carrascosa, ha participado en la presentación de un informe que ha revelado que la especialización y la existencia de Unidades de Pie Diabético se asocian a un manejo más conservador, mayor seguimiento y detección de complicaciones.

Este trabajo, titulado 'Pie diabético en España. Describir la variabilidad de resultados entre centros en pacientes con pie diabético en España'. y que ha sido coordinado por la compañía de analítica sanitaria LOGEX y patrocinado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), ha sido pormenorizado durante las 'II Jornadas de Pie diabético' organizadas por la Fundación de esta última entidad.

Así, y con la inclusión de las acciones desarrolladas por el 'Foro Multidisciplinar de Pie Diabético', esta investigación analiza la variabilidad de recursos en este ámbito con la meta de fundamentar decisiones clínicas, organizativas y de gestión sanitaria. Para ello, una conclusión extraída es la de que la citada especialización y la disponibilidad de estas Unidades se vincula a una utilización más eficiente de los recursos en procedimientos complicados.

DIFERENCIAS AL DISPONER DE ESTE ELEMENTO

Por su parte, Carrascosa ha participado en este encuentro con la meta de mejorar la concienciación, formación, prevención y tratamiento precoz del pie diabético en España. En el mismo, y en relación con el impacto del modelo, se ha expuesto que los hospitales sin Unidad de Pie Diabético presentan mayor presión asistencial por cama (250,2 episodios por cada 100), mientras que los que sí la ubican tienen más episodios por paciente (3,56) y menor presión por cama (198,6 por cada 100).

Además, se ha señalado que en los centros que cuentan con esta Unidad, la proporción de episodios quirúrgicos disminuye y se incrementan los procedimientos orientados a la preservación de la extremidad. En los hospitales en los que no existe, hay mayor frecuencia de amputaciones mayores.

También recoge este informe que la estancia hospitalaria es más prolongada en hospitales con Unidad (mediana de 7-8 noches) frente a los que no la tienen (mediana de cuatro noches), y muestra que tras una revascularización o 'bypass', los hospitales sin Unidad concentran más amputaciones mayores, lo que sugiere menor éxito en la preservación de la extremidad.

Por último, este documento ofrece los datos de que los centros con este elemento presentan tasas más altas de reingresos urgentes (36,5% a 30 días y 49,5% a 90 días) y seguimiento en consultas externas (75-90% a 30-90 días), frente a tasas residuales en hospitales sin Unidad.