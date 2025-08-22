Everolimus con carboplatino, una prometedora terapia contra el cáncer de mama triple negativo

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí (Estados Unidos) ha comprobado que una nueva terapia combinada, basada en agregar el medicamento everolimus a la quimioterapia estándar con carboplatino, ha permitido reducir en un 52 por ciento el riesgo de progresión de la enfermedad o de muerte en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado.

Durante el ensayo clínico aleatorizado de fase 2, publicado en la revista 'Breast Cancer Research and Treatment', se ha comprobado que aquellas pacientes que recibieron ambos medicamentos vivieron más sin que el cáncer empeorara durante más tiempo que aquellas que solo recibieron quimioterapia.

Sin embargo, los autores del estudio han subrayado que serán necesarios estudios de fase 3 para confirmar la eficacia de la combinación de carboplatino con everolimus en el cáncer de mama triple negativo metastásico, una de las formas más agresivas y difíciles de tratar de cáncer de mama.

"El cáncer de mama triple negativo tiene opciones de tratamiento limitadas y suele ser resistente a las terapias estándar. Nuestros hallazgos sugieren que la combinación de carboplatino y everolimus podría ofrecer una nueva opción para las pacientes y debería evaluarse en ensayos clínicos más amplios para confirmar su eficacia y seguridad", ha afirmado la autora principal del estudio, Amy Tiersten, profesora de Medicina (Hematología y Oncología Médica) en la Escuela de Medicina Icahn.

El uso de everolimus, que en este estudio ha sido proporcionado por Novartis, se ha justificado por sus propiedades para bloquear el "interruptor de crecimiento" que se activa en las pacientes cuyo tumor carece del gen PTEN, que es el motivo por el que se acelera el crecimiento del cáncer.

Durante el estudio, en el que no se han observado problemas de seguridad inesperados, se han elegido a pacientes que ya habían recibido hasta tres tratamientos previos, eligiendo aleatoriamente a algunas pacientes para recibir solo carboplatino, mientras que otras recibieron carboplatino más everolimus.

"Esta combinación podría representar una nueva opción de tratamiento prometedora para el cáncer de mama triple negativo avanzado si se valida en ensayos de fase 3", ha afirmado la primera autora del estudio, Rima Patel, profesora adjunta de Medicina (Hematología y Oncología Médica) en la Escuela de Medicina Icahn.